تهرانی ها روزانه چقدر آب مصرف می کنند/۳۴درصد کاهش بارش داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه قرارگاه تنش آبی در آبفا جنوب شرق استان تهران طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: میزان بارندگی در سال آبی جاری در استان تهران ۱۷۵ میلی متر بوده که در مقایسه با میزان بارش‌های سال گذشته ۲۲ میلی متر افزایش و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۳۴ درصد کاهش بارش داشتیم.

وی با بیان اینکه حجم آب در سدهای استان تهران تقریباً برابر با حجم سال گذشته است، گفت: سه سال خشکسالی پیاپی در استان تهران داشتیم و در استان تهران علیرغم بارش‌های خوبی که در کشور داشتیم، خشکسالی حکمفرما است.

مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید بر اینکه برای تأمین آب شهروندان جای نگرانی نیست، افزود: خوشبختانه طی دو ماه گذشته مصرف آب در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است و انتظار داریم تا با همکاری شهروندان شاهد کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در استان تهران طی ماه‌های گرم پیش رو باشیم.

وی ادامه داد: در استان تهران به طور میانگین روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب آب مصرف می‌شود، که البته در برخی روزهای گرم این میزان مصرف به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب نیز افزایش می‌یابد.

اردکانی ضمن تشریح وضعیت آبی استان تهران اضافه کرد: در استان تهران معمولاً بعد از دو سال خشکسالی شاهد چندین سال ترسالی هستیم، اما امسال برای سومین سال پیاپی است، که خشکسالی را تجربه می‌کنیم و اکنون در آستانه سال چهارم هستیم و بر همین اساس از یک سال پیش قرارگاه مدیریت تنش آبی را تشکیل دادیم و برنامه‌هایی در سه حوزه مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف در این قرارگاه بررسی شده و در عین حال پیشرفت‌ها کنترل و موانع را رفع می‌کنیم.