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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۰

مدیرعامل آبفای استان تهران:

تهرانی ها روزانه چقدر آب مصرف می کنند/۳۴درصد کاهش بارش داشتیم

تهرانی ها روزانه چقدر آب مصرف می کنند/۳۴درصد کاهش بارش داشتیم

ورامین- مدیرعامل آبفای استان تهران با بیان اینکه ۳۴ درصد کاهش بارش در این استان نسبت به میانگین بلند مدت داشته ایم، گفت: تهرانی ها روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آب مصرف می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه قرارگاه تنش آبی در آبفا جنوب شرق استان تهران طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: میزان بارندگی در سال آبی جاری در استان تهران ۱۷۵ میلی متر بوده که در مقایسه با میزان بارش‌های سال گذشته ۲۲ میلی متر افزایش و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۳۴ درصد کاهش بارش داشتیم.

وی با بیان اینکه حجم آب در سدهای استان تهران تقریباً برابر با حجم سال گذشته است، گفت: سه سال خشکسالی پیاپی در استان تهران داشتیم و در استان تهران علیرغم بارش‌های خوبی که در کشور داشتیم، خشکسالی حکمفرما است.

مدیرعامل آبفای استان تهران با تاکید بر اینکه برای تأمین آب شهروندان جای نگرانی نیست، افزود: خوشبختانه طی دو ماه گذشته مصرف آب در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است و انتظار داریم تا با همکاری شهروندان شاهد کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در استان تهران طی ماه‌های گرم پیش رو باشیم.

وی ادامه داد: در استان تهران به طور میانگین روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب آب مصرف می‌شود، که البته در برخی روزهای گرم این میزان مصرف به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب نیز افزایش می‌یابد.

اردکانی ضمن تشریح وضعیت آبی استان تهران اضافه کرد: در استان تهران معمولاً بعد از دو سال خشکسالی شاهد چندین سال ترسالی هستیم، اما امسال برای سومین سال پیاپی است، که خشکسالی را تجربه می‌کنیم و اکنون در آستانه سال چهارم هستیم و بر همین اساس از یک سال پیش قرارگاه مدیریت تنش آبی را تشکیل دادیم و برنامه‌هایی در سه حوزه مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف در این قرارگاه بررسی شده و در عین حال پیشرفت‌ها کنترل و موانع را رفع می‌کنیم.

کد مطلب 6122104

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