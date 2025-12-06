به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در نشست حاشیهای بیستویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب ایران گفت متوسط بارش سالانه کشور حدود ۲۳۰ میلیمتر و در استان تهران ۲۸۰ میلیمتر است. او توضیح داد که در شش دهه گذشته معمولاً خشکسالیهای متوالی بیش از دو سال ادامه پیدا نمیکرد، اما برای نخستینبار تهران وارد ششمین سال خشکسالی پیاپی شده است.
بهگفته اردکانی، سال آبی گذشته ۱۵۹ میلیمتر بارش در تهران ثبت شد که آن را به خشکترین سال آبی ۶۰ سال اخیر تبدیل میکند. وی با اشاره به وضعیت نگرانکننده پاییز امسال افزود: در ماههای مهر و آبان هیچ بارشی در استان رخ نداده که چنین وضعیتی سابقه نداشته است. بر اساس آمارهای فعلی، بارشها در تهران با کاهش ۹۷ درصدی مواجه است؛ در حالیکه باید تا این مقطع حدود ۷۵ میلیمتر باران دریافت میشد، تنها ۲ تا ۳ میلیمتر بارش ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: میانگین پرشدگی سدهای کشور ۳۲ درصد است اما متوسط پرشدگی سدهای تهران با احتساب سد طالقان ۹ درصد و بدون احتساب سد طالقان ۳ درصد است و شرایط سخت و بدی را در تأمین آب تهران داریم سپری میکنیم.
وی افزود: ناگزیر بودیم با منابع محدودی که در اختیار داریم، شرایط را سپری کنیم و اگر میخواستیم با همان فشار سنوات قبل آب را در شبکه توزیع کنیم، در پایان شهریورماه قطعاً با مشکل قطعی آب در بخشهای مختلف و گستردهای در شهر مواجه میشدیم.
اردکانی خاطرنشان کرد: پایه اصلی و فنی مدیریت مصرف آب، تعدیل فشار است و با تعدیل یک اتمسفری فشار در روز که در شب قدری بیشتر بود، موجب شد تا امروز ۹۷ میلیون مترمکعب آب در شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر توزیع شود و به متناظر آن کمتر از منابع سطحی برداشت شود، یعنی ۳ ماه پایداری در توزیع آب شبکه به ما داده است.
وی ادامه داد: برنامهای برای افزایش ساعات افت فشار در شب نداریم و بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر در پیش بودن بارشهای خوب در هفتههای پیش رو، نیازی به افزایش تعدیل فشار شبکه نیز نداریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تخلیه تهران ناشی از کم بارشی گفت: حداکثر جمعیتی که در زیست بوم شهر تهران قابل سکونت هست، ۶ میلیون نفر است اما ما ۱۲ میلیون نفر یعنی دو برابر ظرفیت زیست بوم تهران را در این استان ساکن کردیم و هر گونه بارگذاری جمعیت نباید صورت بگیرد.
وی افزود: فرمایش رئیس جمهور که افق بلندمدتی را مدنظر داشتند، فرمایش صحیحی بود اما با اقداماتی که انجام دادیم از جمله افزایش ۱۰ درصدی به ظرفیت تأمین آب تهران و همراهی مردم، توانستیم شرایط را کنترل کنیم.
اردکانی با بیان اینکه تاکنون سامانه دوم انتقال آب طالقان ۲۷ میلیون مترمکعب آب بیشتر برای تهران تأمین کرده، گفت: با اقدامات متعدد توانستیم ۹۷ میلیون مترمکعب کاهش مصرف را رقم بزنیم و فعلاً تنها اقدامی که در دست داریم ادامه همین تعدیل فشار است.
وی ادامه داد: استفاده از لوازم کاهنده مصرف اگر در تمام سرشیرها استفاده شود، میتواند ۳۰ درصد مصرف خانوار را بدون تأثیر منفی بر رفاه خانواده کاهش دهد، این لوازم را شرکتهای آب و فاضلاب تهیه میکنند و به صورت اختیاری در منازل مردم نصب میکنند و دو ساله به صورت اقساطی در قبوض هزینه آن دریافت میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تصریح کرد: مردم با تماس با سامانه ۱۲۲ میتوانند درخواست نصب لوازم کاهنده را به شرکتهای آبفا ارائه دهند.
وی افزود: ۲۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال در تهران داریم و سالانه حداقل ۱۰ هزار کیلومتر را پیمایش و نشت یابی میکنیم؛ حداقل سالی ۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع را بازسازی میکنیم.
اردکانی با بیان اینکه ۸۵ درصد مشترکان تهرانی پمپ و مخزن را در ساختمانهای محل سکونت خود نصب کرده اند، گفت: آن ۱۵ درصد هم اگر اقدام به نصب پمپ و مخزن کنند، با قطعی احتمالی آب ناشی از افت فشارها مواجه نخواهند شد.
وی ادامه داد: ادارات دولتی موظف هستند که ۲۵ درصد مصرف آب خود را نسبت به دوره قبل کاهش دهند و خوشبختانه ۸۰ درصد ادارات این هدفگذاری را محقق و همراهی کردند و برای ۲۰ درصد ادارات که همراهی نکردند با قطع اب مواجه شده اند.
نظر شما