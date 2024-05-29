شمار جانباختگان گردباد «رمال» در هند و بنگلادش به ۶۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لوموند، براساس اعلام مقامات هند و بنگلادش، شمار جانباختگان طوفان «رِمال» در این دو کشور به دست کم ۶۵ نفر افزایش پیدا کرده است.
مقامات پیشتر شمار قربانیان این گردباد در نواحی پایینتر از سطح دریا در بنگلادش را ۱۰ نفر اعلام کرده بودند.
گزارش رسانههای محلی هندوستان حاکی از آن است که شمار قربانیان در این کشور به ۴۷ نفر رسیده است. این رقم پیشتر ۲۱ نفر اعلام شده بود.
طوفان رمال یکشنبه شب بخشهایی از هند و بنگلادش را درنوردید و منجر به جاری شدن سیل به ویژه در نواحی ساحلی شده و خساراتی را نیز به بار آورده است.
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