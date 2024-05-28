«احمدرضا بوفون» در فینال جشنواره فیلم فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «احمدرضا بوفون» به کارگردانی مرتضی شهبازی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان چهارمحال و بختیاری در مرحله نهایی هشتمین جشنواره فیلمهای ورزشی ریویرا فرانسه رقابت میکند.
این رویداد با مشارکت «فدراسیون بینالمللی سینما و تلویزیون ورزشی» (FCITS) در شهر نیس واقع در جنوب شرقی فرانسه برگزار میشود.
فیلم روایت نوجوانان یک روستا است که در حال آمادهشدن برای انجام مسابقه فوتبال هستند؛ آنها به اجبار، احمدرضا نوجوان معلول غریبهای را که علاقه زیادی به دروازبانی و جیان لوییجی بوفون دروازبان ایتالیایی جهان فوتبال دارد به جای یار نیامده به بازی میگیرند و … .
این فیلم کوتاه داستانی در منطقه میانکوه چهارمحال و بختیاری فیلمبرداری شده است.
عوامل فیلم کوتاه «احمدرضا بوفون» عبارتند از: کارگردان: مرتضی شهبازی، دستیار کارگردان: مهیار بختیاری، برنامهریز و بازیگردان: علی اصغر حجتپناه، نویسنده: علیاصغر حجتپناه و مرتضی شهبازی، بازیگران: سبحان زیلایی، مهدی صفری، حسین خرمی و جمعی از دانشآموزان مدرسه قائم روستای گندمکار، فیلمبردار: محمد شاهحسینی، صدابردار: حبیب محمدی، عکاس: میثم حجتپناه، تدوین: مرتضی شهبازی و محمد ثریا، موسیقی: محمدرضا بداغی و ساره نادعلی، صداگذار: حامد حسینزاده، اتالوناژ: بهمن قهاری، کانفرم: سلاله سلیمی طاری، مدیر تولید: مهدی صفری، مجری طرح: ناصر قائدی، تهیهکننده: انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر چهارمحال و بختیاری.
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