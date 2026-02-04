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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

افتتاح ۱۸ پروژه برق در شهرستان مارگون به منظور تأمین انرژی پایدار

افتتاح ۱۸ پروژه برق در شهرستان مارگون به منظور تأمین انرژی پایدار

مارگون-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح ۱۸ پروژه برق در شهرستان مارگون به منظور تأمین انرژی پایدار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی عصر چهارشنبه در چهارمین روز از دهه فجر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی سیمان مارگون، اظهار کرد: این پروژه‌ در راستای تأمین انرژی پایدار و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اجرا می‌شود.

وی همچنین از افتتاح ۱۸ پروژه برق در شهرستان مارگون به منظور تأمین انرژی پایدار خبر داد و افزود: در مجموع ۷۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان پیش‌بینی شده که بیش از نیاز استان در تابستان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های سه مگاواتی کریک، ۲۰ مگاواتی دهدشت و یک مگاواتی سپاه در دهه فجر خبر داد.

وی با بیان اینکه ۱۳ پروژه در شهرستان مارگون به بهره‌برداری رسید و ۵ پروژه دیگر آغاز شد، ادامه داد: اعتبار پروژه‌های بهره‌برداری ۲۹ میلیارد تومان و اعتبار پروژه‌های کلنگ‌زنی ۲۰ میلیارد تومان است.

کد مطلب 6739900

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