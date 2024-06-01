زمین لرزه ۵.۲ ریشتری منطقه مرزی شیلی و بولیوی را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کانون زمین لرزه با عمق ۱۴۴.۳ کیلومتری زمین، ابتدا در ۲۱.۴۰ درجه عرض جنوبی و ۶۸.۹۱ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.
تاکنون در مورد خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زمینلرزهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر منطقه مرزی شیلی-بولیوی را روز شنبه لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کانون زمین لرزه با عمق ۱۴۴.۳ کیلومتری زمین، ابتدا در ۲۱.۴۰ درجه عرض جنوبی و ۶۸.۹۱ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.
تاکنون در مورد خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.
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