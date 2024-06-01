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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۳۲

زمین لرزه ۵.۲ ریشتری منطقه مرزی شیلی و بولیوی را لرزاند

زمین لرزه ۵.۲ ریشتری منطقه مرزی شیلی و بولیوی را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر منطقه مرزی شیلی-بولیوی را روز شنبه لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کانون زمین لرزه با عمق ۱۴۴.۳ کیلومتری زمین، ابتدا در ۲۱.۴۰ درجه عرض جنوبی و ۶۸.۹۱ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.

تاکنون در مورد خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.

کد مطلب 6125061

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