زمین لرزه ۵.۲ ریشتری منطقه مرزی شیلی و بولیوی را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کانون زمین لرزه با عمق ۱۴۴.۳ کیلومتری زمین، ابتدا در ۲۱.۴۰ درجه عرض جنوبی و ۶۸.۹۱ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.

تاکنون در مورد خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.