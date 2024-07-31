  1. ورزش
۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۴۸

از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا؛

اعلام اسامی تیم‌های حاضر در قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا

کنفدراسیون والیبال آسیا اسامی ۱۲ باشگاهی که در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا حضور خواهند داشت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا از ۱۸ تا ۲۵ شهریور به میزبانی یزد برگزار می‌شود و تیم شهداب یزد به عنوان میزبان و تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان قهرمان لیگ برتر ۱۴۰۲ در این مسابقات حضور خواهند داشت. ۱۲ تیم در این مسابقات حضور خواهند داشت و با توجه به اینکه ثبت‌نام برای حضور در این تورنمنت یکشنبه ۳۱ تیر ماه پایان یافت، اسامی باشگاه‌ها و کشورهای شرکت کننده در این رقابت‌ها از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام شد.

تیم‌های شرکت کننده در بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا به شرح زیر هستند:


۱. ایران: شهداب یزد
۲. ایران: فولاد سیرجان ایرانیان
۳. اندونزی: جاکارتا بهایانگ کارا پرِسیسی
۴. قطر: الریان اسپورت کلاب
۵. کویت: کویت اسپورتینگ کلاب
۶. قزاقستان: پاولودار والیبال کلاب
۷. مغولستان: نیچِر مِد تولون
۸. چین: باودینگ واو لی والیبال کلاب
۹. چین تایپه: تایچونگ وین استریک
۱۰. افغانستان: کَم ایر
۱۱. عراق: گاز الجنوب
۱۲. ژاپن: ولف داگ ناگویا

نیمیر عبدالعزیز برای تیم ناگویا توپ می‌زند. به این ترتیب به زودی شاهد حضور این فوق ستاره والیبال در ایران و یزد خواهیم بود.

