به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوچهارمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای مردان آسیا از ۱۸ تا ۲۵ شهریور به میزبانی یزد برگزار میشود و تیم شهداب یزد به عنوان میزبان و تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان قهرمان لیگ برتر ۱۴۰۲ در این مسابقات حضور خواهند داشت. ۱۲ تیم در این مسابقات حضور خواهند داشت و با توجه به اینکه ثبتنام برای حضور در این تورنمنت یکشنبه ۳۱ تیر ماه پایان یافت، اسامی باشگاهها و کشورهای شرکت کننده در این رقابتها از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام شد.
تیمهای شرکت کننده در بیستوچهارمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای مردان آسیا به شرح زیر هستند:
۱. ایران: شهداب یزد
۲. ایران: فولاد سیرجان ایرانیان
۳. اندونزی: جاکارتا بهایانگ کارا پرِسیسی
۴. قطر: الریان اسپورت کلاب
۵. کویت: کویت اسپورتینگ کلاب
۶. قزاقستان: پاولودار والیبال کلاب
۷. مغولستان: نیچِر مِد تولون
۸. چین: باودینگ واو لی والیبال کلاب
۹. چین تایپه: تایچونگ وین استریک
۱۰. افغانستان: کَم ایر
۱۱. عراق: گاز الجنوب
۱۲. ژاپن: ولف داگ ناگویا
نیمیر عبدالعزیز برای تیم ناگویا توپ میزند. به این ترتیب به زودی شاهد حضور این فوق ستاره والیبال در ایران و یزد خواهیم بود.
