به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا از ۱۸ تا ۲۵ شهریور به میزبانی یزد برگزار می‌شود و تیم شهداب یزد به عنوان میزبان و تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان قهرمان لیگ برتر ۱۴۰۲ در این مسابقات حضور خواهند داشت. ۱۲ تیم در این مسابقات حضور خواهند داشت و با توجه به اینکه ثبت‌نام برای حضور در این تورنمنت یکشنبه ۳۱ تیر ماه پایان یافت، اسامی باشگاه‌ها و کشورهای شرکت کننده در این رقابت‌ها از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام شد.

تیم‌های شرکت کننده در بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا به شرح زیر هستند:



۱. ایران: شهداب یزد

۲. ایران: فولاد سیرجان ایرانیان

۳. اندونزی: جاکارتا بهایانگ کارا پرِسیسی

۴. قطر: الریان اسپورت کلاب

۵. کویت: کویت اسپورتینگ کلاب

۶. قزاقستان: پاولودار والیبال کلاب

۷. مغولستان: نیچِر مِد تولون

۸. چین: باودینگ واو لی والیبال کلاب

۹. چین تایپه: تایچونگ وین استریک

۱۰. افغانستان: کَم ایر

۱۱. عراق: گاز الجنوب

۱۲. ژاپن: ولف داگ ناگویا

نیمیر عبدالعزیز برای تیم ناگویا توپ می‌زند. به این ترتیب به زودی شاهد حضور این فوق ستاره والیبال در ایران و یزد خواهیم بود.