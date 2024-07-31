به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت‌های والیبال بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس امروز چهارشنبه دهم مرداد پیگیری شد و از ساعت ۱۰:۳۰ در گروه B تیم های ملی برزیل و لهستان رو در روی هم قرار گرفته که برزیل در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ از حریف خود شکست خورد.

برزیل ست اول را با برتری ۲۵ بر ۲۲ آغاز کرد و در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ مغلوب حریف خود شد. در ست سوم برزیل با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به برتری رسید و ست چهارم هم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود لهستان به پایان رسید تا کار به ست پنجم کشیده شود. در ست پنجم هم این تیم لهستان بود که موفق شد با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به برتری برسد.

در دیگر دیدار این گروه روز گذشته ایتالیا با نتیجه ۳ بر صفر از صد مصر عبور کرد.

برزیل در دیدار اول با نتیجه ۳ بر یک مغلوب ایتالیا شده بود و لهستان با نتیجه ۳ بر صفر از سد مصر گذشت.

در گروه C هم امروز یک مسابقه انجام می شود و از ساعت ۱۴:۳۰ ژاپن به مصاف آرژانتین خواهد رفت.