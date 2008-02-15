ساحلی بازان به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی والیبال ساحلی آسیا در سال 2008 از 15 تا 20 فروردین در حیدرآباد هندوستان برگزارخواهد شد.

همچنین شهرهای "پاتالوگ" و "سانخولا" در تایلند از 21 تا 26 فروردین به ترتیب میزبان تورنمنت بین المللی و تور والیبال ساحلی آسیا هستند که همه ساله در این دو شهر برگزار می شود.

کمیته والیبال ساحلی کشورمان که به تازگی مسئولیت آن به احمد خجسته سپرده شده است روز پنجشنبه دعوت نامه حضور در این پیکارها را دریافت کرد.

این کمیته در نظر دارد دو تیم برای اعزام به هندوستان معرفی کند تا پس از شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا عازم تایلند شده و در با حریفان خود در تورنمنت بین المللی و تور والیبال ساحلی آسیا به رقابت بپردازند.