پاپ فرانسیس که بود؟ از ارسال پیام به مقام معظم رهبری تا آخرین وصیت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: ساعتی قبل واتیکان از درگذشت پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان خبر داد. وی پس از طی کردن یک دوره سخت بیماری، درگذشت. کاردینال «کوین فرل»، مدیر امور مالی و اداری واتیکان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر درگذشت پاپ را اعلام کرد.

پاپ فرانسیس از ۱۴ فوریه به دلیل عفونت هر دو ریه در بیمارستان جملی رم بستری بود. وی طی ۲ سال اخیر چند بار در بیمارستان بستری شد و عمده دلیل آن نیز عفونت ریه بود.

با درگذشت پاپ فرانسیس نگاه رسانه‌های جهان بار دیگر به فعالیت‌های سیاسی و غیر سیاسی وی جلب شده است.

خورخه ماریو برگولیو در ۱۷ دسامبر ۱۹۳۶ در بوینس آیرس آرژانتین متولد شد. ۱۰ سال پس از انتصابش به مقام کشیشی، او به سرعت ترقی کرد و در سال ۱۹۷۳ به مقام برتر منطقه‌ای در آرژانتین رسید.

پاپ فرانسیس از زمان به دست گرفتن قدرت در واتیکان تلاش کرد رویکرد متفاوتی را از خود نشان دهد از جمله استقبال غیررسمی کاردینال‌ها، ایستادن در میان حضار و عدم نشستن بر صندلی مخصوص پاپ.

موضع گیری در قبال غزه و جنگ‌های جهان

رهبر کاتولیک‌های جهان بیشتر با سخنان سال‌های اخیرش مبنی بر ضرورت کنار گذاشتن سلاح و اختلافات شناخته می‌شود. وی در اشاره به جنگ‌ها و تنش‌های موجود در جهان خواهان «ساکت کردن سلاح ها» شده بود.

پاپ فرانسیس سال گذشته با اشاره به اوضاع انسانی خطرناک در نوار غزه بر ضرورت تحقق آتش بس در این باریکه و آزادی اسرا تاکید کرده بود. وی همچنین بارها از ۱۸ کشور از هایتی گرفته تا مالی و ونزوئلا به ویژه خاورمیانه در سخنرانی‌های مختلف خود یاد می‌کرد.

آخرین وصیت پاپ فرانسیس

او روز گذشته در پیام خود به مناسبت عید پاک بر اهمیت صلح و پایان دادن به جنگ‌های مسلحانه در سراسر جهان به ویژه غزه و اوکراین تاکید کرد. پاپ فرانسیس اعلام کرد که تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه باعث مرگ و ویرانی و ایجاد فاجعه انسانی ننگین شده است.

وی اضافه کرد: فکر من به سمت مردم غزه به ویژه مسیحیان این منطقه جلب می‌شود. این در حالی است که درگیری‌های مهیب در این منطقه همچنان باعث مرگ و ویرانی می‌شود.

پاپ فرانسیس در آخرین سخنان خود خواهان کمک رسانی به مردم غزه که از گرسنگی جان می‌دهند شد.

وی بر خلاف سنت بیش از ۱۰۰ پاپ گذشته، در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که تمایل دارد در کلیسای Santa Maria Maggiore واقع در در رم دفن شود. این در حالی است که پاپ‌های دیگر واتیکان زیر کلیسای پطرس دفن شده‌اند.

اتخاذ هر گونه تصمیمی در واتیکان تا زمان انتخاب جانشین پاپ ممنوع است.

قدردانی مقام معظم رهبری از مواضع پاپ

در سال ۱۴۰۱ مدیر حوزه‌های علمیه ایران در ملاقات با پاپ فرانسیس، پیام رهبر انقلاب را به وی ابلاغ کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین اعرافی در دیدار با پاپ گفت: «پس از اینکه رهبر انقلاب از سفر بنده مطلع شدند، به شما سلام رساندند و پیشینه شما و ارتباطتان با آمریکای لاتین را ستوده و برخی از مواضعی که در تلطیف روابط بین اسلام و مسیحیت و دفاع از مظلومان اتخاذ نموده‌اید را تحسین و تاکید نمودند ما انتظار داریم که شما همچنان در دفاع از مظلومان عالم و به‌ویژه فلسطین و یمن تلاش کنید و مواضع روشن و شفافی داشته باشید. رهبر انقلاب انتظار دارند که در دفاع از مردم فلسطین اقدام شود و حل آن براساس آرای مردم و انتخابات میان همه مردم اصیل و فلسطینیان اعم از پیروان همه ادیان نظام حاکم بر فلسطین شکل بگیرد».

پاپ فرانسیس نیز، در پاسخ به این پیام رهبر انقلاب خطاب به حجت‌الاسلام اعرافی گفت: «سلام مرا به رهبر انقلاب اسلامی ایران و مراجع و بزرگان دینی ایران برسانید؛ ما هم مطالبی که رهبر انقلاب اسلامی می‌گویند را قبول داریم».

نحوه انتخاب پاپ جدید

فرآیند انتخاب پاپ جدید پس از درگذشت پاپ، که به «کنکلاو» (Conclave) معروف است بدین صورت انجام می‌شود؛

دوره سوگواری و آماده‌سازی:

پس از درگذشت پاپ، یک دوره سوگواری ۹ روزه اعلام می‌شود. در این مدت، مراسم تشییع و خاکسپاری پاپ (معمولاً ۴ تا ۶ روز پس از مرگ) در میدان سن پیترو برگزار می‌شود. واتیکان وارد دوره‌ای به نام «صندلی خالی» (Sede Vacante) می‌شود که در آن هیچ پاپی بر مسند نیست.

تشکیل کنکلاو:

حدود ۱۵ تا ۲۰ روز پس از درگذشت پاپ، مجمع کاردینال‌ها در کلیسای سیستین واتیکان پشت درهای بسته گرد هم می‌آیند.

تنها کاردینال‌های زیر ۸۰ سال حق رأی دارند. تعداد کاردینال‌های واجد شرایط معمولاً بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر است.

رأی‌گیری:

کاردینال‌ها در جلسات مخفی رأی می‌دهند. هر کاردینال نام گزینه مورد نظر خود را روی کاغذ می‌نویسد. برای انتخاب پاپ جدید، کاندیدا باید حداقل دوسوم آرا را کسب کند.

رأی‌گیری ممکن است در چندین دور انجام شود (تا ۴ دور در روز). پس از هر دور، برگه‌های رأی سوزانده می‌شوند؛

دود سیاه: نشان‌دهنده عدم انتخاب پاپ (رأی‌گیری بدون نتیجه).

دود سفید: نشان‌دهنده انتخاب موفقیت‌آمیز پاپ جدید

پس از انتخاب، کاردینال ارشد (Dean of the College of Cardinals) از فرد منتخب می‌پرسد: «آیا انتخاب را می‌پذیری؟» در صورت پذیرش، پاپ جدید نامی برای خود انتخاب می‌کند. سپس پاپ جدید در بالکن مشرف به میدان سن پیترو ظاهر شده و به مردم معرفی می‌شود.

این فرآیند ریشه در سنت‌های چند صد ساله کلیسای کاتولیک دارد و با دقت و تشریفات خاصی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که رهبر جدید کلیسا با اجماع و مشروعیت انتخاب شده است.