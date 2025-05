به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، سه تحلیلگر تجاری در دانشگاه دوک متوجه شدند افرادی که از اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی در محل کارشان استفاده می‌کنند، به نظر همکارانشان تنبل تر، کمتر شایسته‌تر و کم فعالیت تر از افرادی هستند که آنها را به کار نمی‌برند.

این تحقیق در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده که طی آن جسیکا ریف، ریچارد لاریک و جک سول طی چهار آزمایش آنلاین از ۴۴۰۰ شرکت کننده خواستند تا خود را در شرایطی تصور کنند که برخی از کارمندان از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و برخی استفاده نمی‌کنند و آنها در چنین شرایطی وضعیت خود یا دیگران را چگونه توصیف می‌کنند.

طی چندسال قبل اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی برای مقاصد کاری و باز تولید بسیار محبوب شده‌اند. محققان در پژوهش جدید شیوه نگرش افراد به استفاده از هوش مصنوعی توسط کارمندان را بررسی کردند. فعالیت آنها شامل چهار آزمایش آنلاین بود.

در آزمایش نخست از شرکت کنندگان خواسته شد تا خود را هنگام استفاده از اپلیکیشن هوش مصنوعی یا داشبورد ابزاری خاص برای تکمیل پروژه‌های کاری تصور کنند. در مرحله بعد از همان کاربران پرسیده شد اگر آنها از چنین اپلیکیشن‌هایی استفاده کنند، نگرش افراد در محل کارشناسان نسبت به آنها چگونه خواهد بود. محققان متوجه شدند بسیاری از پاسخ دهندگان معتقدند تنبل، کم فعالیت تر با شایستگی کمتر به نظر خواهند رسید. آنها همچنین معتقد بودند با استفاده از این اپلیکیشن‌ها به نظر می‌رسد جایگزین کردن شأن راحت تر از افرادی باشد که از استفاده از چنین اپ هایی برای انجام فعالیت شأن سرباز می‌زنند.

در آزمایش دیگر از شرکت کنندگان خواسته شد نگرششان نسبت به همکارانی که از اپ های هوش مصنوعی برای تکمیل فعالیتشان استفاده می‌کنند را توصیف کنند. پژوهشگران متوجه شدند بسیاری از شرکت کنندگان معتقدند چنین همکارانی شایستگی کمتری در شغل شأن دارند، تنبل هستند و استقلال کمتری دارند و همچنین اطمینان کمتری به خود دارند و سخت‌کوش نیستند.

در سومین آزمایش، از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا وانمود کنند که مدیرانی هستند که برای یک موقعیت کاری فردی را استخدام می‌کنند. آنها متوجه شدند که اگر فرد متقاضی اعتراف کند از هوش مصنوعی برای انجام وظایفش استفاده می‌کند، چنین مدیرانی تمایل کمتری به استخدام وی دارند.

در آزمایش چهارم از شرکت‌کنندگان در مورد جنبه دیگری از استفاده از هوش مصنوعی در محل کار یعنی زمانی که این ابزار کمک حال بود، سوال پرسیده شد در چنین سناریوهایی، برداشت‌های منفی عمدتاً کاهش یافت.