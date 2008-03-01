نظارت دقیق برعملکرد 280 پارکومتر هوشمند در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهروز با بیان این خبراظهار کرد: از سال گذشته پارکومترهای هوشمند در برخی از نقاط شهر تهران جایگزین پارکبان ها و پارکومترهای سکه ای شد اما به دلیل نا آشنایی برخی از شهروندان با سیستم جدید و عدم نظارت کافی بهره برداری درست از سیستم های جدید صورت نگرفت.

وی افزود: با هماهنگی هایی که با ماموران راهنمایی و رانندگی صورت گرفته است، تا پایان سال 7 هزار فضای پارک حاشیه ای در شهر محقق می شود و افرادی که هزینه پارک را نپردازند جریمه خواهند شد.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: به ازای هر 20 جای پارک 1 دستگاه پارکومتر نصب شده است و برای تمام خودورهایی که در آن محدوده پارک می کنند فیش صادر می شود که رانندگان باید آن فیش ها را روی شیشه خودوری خود نصب کنند.

مهندس بهروز با اشاره به اینکه پارکومترهای هوشمند در محدوده مرکزی شهر تهران واقع شده اند بیان کرد: 280 پارکومتر هوشمند در بزرگراه های آفریقا، همت، حقانی و خیابان های پاسداران، ظفر، سهروردی ، مطهری ، طالقانی و انقلاب نصب شده است و سال آینده نیز شاهد گسترش پارکومترهای هوشمند در سطح شهر تهران خواهیم بود.