به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه انگلیسی «نخل و نارنج» با نام «from the riverside to the ocean» (از کرانه رود تا اقیانوس) منتشر شد.

این اثر که به قلم وحید یامین‌پور توسط انتشارات کتاب جمکران به بازار نشر عرضه شده، با تلاش سیدعلی ارتضا به زبان انگلیسی ترجمه و با همکاری BAB AL-RIDHA PUBLICATIONS LTD (مؤسسه بین المللی باب الرضا) چاپ و در کشورهای کانادا، انگلستان، استرالیا، تانزانیا و کنیا منتشر شده است.

«نخل و نارنج» سرگذشت داستانی فقیه و مجتهد بزرگ جهان اسلام، شیخ مرتضی انصاری است که با استقبال بسیار خوب مخاطبان در ایران تاکنون به ۹۶ هزار نسخه چاپ رسیده است.

وحید یامین پور در این اثر کوشیده تا به زبان داستانی و از دریچه‌ای تازه به زندگی این مجتهد بزرگ نزدیک شود و دست مخاطب را در لحظات خاصی از تاریخ به خوبی در دستان کتاب بگذارد. در واقع کتاب، تنها سرگذشت یک عالم نیست بلکه بخشی از تاریخی که با او عجین شده نیز روایت شده است. اتفاقاتی مثل جنگ ایران و روس، حضور انگلستان در ایران و...

رمان «نخل و نارنج» پیش از این توسط نشر دارالحضاره الاسلامیه لبنان به عربی ترجمه و روانه بازار نشر کشورهای عربی گردیده بود.