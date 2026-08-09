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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

«مهارت‌آموزی» مسیر اشتغال جوانان را هموار می‌کند

«مهارت‌آموزی» مسیر اشتغال جوانان را هموار می‌کند

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بر توسعه هنرستان‌های همجوار صنعت تأکید کرد و گفت: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیاز واقعی جامعه و بازار کار ارائه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان در سالن جلسات استانداری خواستار توجه به هنرستان های همجوار صنعت در سراسر استان شد و ابراز کرد: این اقدام به مهارت آموزی نسل جوان و ارتقای شانس اشتغال در آینده کمک خواهد کرد.

وی خواهان تقویت آموزش‌های مهارتی در سراسر استان سمنان شد و ابراز کرد: به‌روزرسانی تجهیزات هنرستان‌ها و تغییر نگرش جامعه نسبت به مهارت‌آموزی از جمله اقداماتی است که باید در استان صورت گیرد.

امام جمعه سمنان همچنین گفت: آموزش‌های مهارتی نیز باید با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه و صنعت دنبال شود.

مطیعی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان سمنان گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی استان، توسعه آموزش‌های مهارتی، هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

وی با بیان اینکه این آموزش‌ها باید متناسب با فناوری‌های روز و نیازهای جدید بازار کار ارائه شوند، افزود: از سوی دیگر هنرستان‌های مجهز و به‌روز شود تا بتوان شاهد اثربخشی بیشتری در مقوله آموزش بود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین بر ضرورت تغییر نگاه جامعه به آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: باید این نگرش که هنرستان و آموزش‌های مهارتی انتخاب افرادی است که در مسیرهای دیگر موفق نشده‌اند، تغییر کند و مهارت‌آموزی به‌عنوان یک مسیر ارزشمند برای آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی دانش‌آموزان شناخته شود.

کد مطلب 6912255

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