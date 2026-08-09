کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی با فروش لوازم خانگی نصف قیمت

به گزراش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که هنگام جستوجو در فضای مجازی برای خرید لوازم خانگی مورد نیاز جهیزیه دخترش، در دام یک کلاهبردار اینترنتی گرفتار شده است.
وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد حدود یک ماه پس از دریافت وام ازدواج فرزندش، در یکی از شبکههای اجتماعی به دنبال خرید لوازم خانگی بوده که با فردی ناشناس آشنا شده است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: این فرد با برخوردی صمیمانه و صحبتهای اغناکننده، خود را از کسبه فعال در زمینه فروش لوازم خانگی در یکی از استانهای مرزی شمالغرب کشور معرفی کرده و مدعی شده بود محصولات اصلی و باکیفیت را با قیمتهایی بسیار پایینتر از بازار و حتی در برخی موارد تا نصف قیمت، عرضه میکند.
وعده قیمت نصف بازار؛ آغاز یک کلاهبرداری بزرگ
سردار معظمی گودرزی گفت: فرد کلاهبردار سپس یک صفحه اینستاگرامی را به شاکی معرفی کرده و مشخصات فنی و فهرست قیمت محصولات مختلف را برای او ارسال کرده بود؛ صفحهای که ظاهری مشابه صفحات فروشگاههای واقعی داشت و همین موضوع موجب جلب اعتماد بیشتر قربانی شده بود.
وی تصریح کرد: شاکی نیز پس از اعتماد به این فرد، مبلغ ۴ میلیارد ریال به حساب معرفیشده واریز کرد؛ اما بلافاصله پس از انتقال وجه، تلفن همراه متهم خاموش شد، پیامها بیپاسخ ماند و ارتباط وی با شاکی بهطور کامل قطع شد.
به گفته رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، شاکی پس از بینتیجه ماندن پیگیریهای خود متوجه شد در دام یک کلاهبرداری اینترنتی گرفتار شده است.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و مأموران با انجام تحقیقات تخصصی، بررسیهای فنی و اقدامات خاص پلیسی، موفق به شناسایی هویت متهم شدند
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و به دست آمدن اطلاعات هویتی متهم، اقدامات قضایی لازم انجام شد و تیم عملیات پلیس فتا تهران بزرگ این کلاهبردار اینترنتی را در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر کرد.
سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و مواجهه با ادله دیجیتال و مستندات موجود در پرونده، به ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کرد.
وی ادامه داد: متهم در اعترافات خود عنوان کرده است که با جعل نام فروشگاههای مختلف و ایجاد صفحات مجازی مشابه صفحات اصلی، قربانیان را در فضای مجازی شناسایی میکرده و پس از برقراری ارتباط و جلب اعتماد آنان، با استفاده از صحبتهای صمیمانه و وعدههای وسوسه کننده، افراد را به خرید ترغیب میکرده است.
به گفته این مقام انتظامی، متهم پس از دریافت وجه از قربانیان، ارتباط خود را قطع کرده و با حذف ردپای خود از فضای مجازی، از دسترس آنان خارج میشده است.
کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اعتراف صریح متهم گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، ارزش ریالی کلاهبرداریهای صورتگرفته توسط این فرد حدود ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.
سردار معظمی گودرزی با هشدار به شهروندان تأکید کرد: کاربران فضای مجازی نباید صرفاً بر اساس ظاهر صفحات، تبلیغات، قیمتهای پایین یا گفتوگوهای صمیمانه به هویت افراد و فروشندگان اینترنتی اعتماد کنند.
وی توصیه کرد: شهروندان پیش از انجام هرگونه معامله در فضای مجازی، نسبت به شناسایی و احراز هویت فروشنده و بررسی سابقه و اعتبار کسبوکار مورد نظر اقدام کرده و تا زمانی که از اطلاعات شغلی و هویتی طرف مقابل اطمینان حاصل نکردهاند، از واریز وجه خودداری کنند.
بنابر اعلام پلیس، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با کلاهبرداریهای اینترنتی میتوانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
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