به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: پرونده مسکن مهر شهر جدید پردیس پس از حدود ۱۷ سال همچنان بسته نشده و هزاران واحد مسکونی این شهر در مراحل مختلف تکمیل، رفع نقص، واگذاری و دریافت خدمات مورد نیاز قرار دارند؛ موضوعی که در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از محورهای اصلی پیگیری وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان استان تهران تبدیل شده است.
مسکن مهر پردیس از اواخر دهه ۸۰ وارد مرحله اجرا شد و در مجموع ساخت بیش از ۸۴ هزار واحد مسکونی برای این شهر تعریف و جانمایی شد. بر اساس آمارهای اعلام شده تا سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ هزار واحد تکمیل شده بود، اما بخش قابل توجهی از واحدهای باقیمانده همچنان با مشکلات ساخت، رفع نقص، تأمین خدمات، اسناد مالکیت و منابع مالی مواجه بودند.
۱۲ هزار واحد باقیمانده در اوایل تیرماه
شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اوایل تیرماه امسال با اشاره به وضعیت مسکن مهر پردیس اعلام کرده بود که حدود ۸۴ هزار واحد مسکن مهر در این شهر احداث شده یا در حال تکمیل است. وی گفته بود حدود ۱۲ هزار واحد مسکن مهر باقی ماندهاند که در مراحل مختلف تکمیل رفع نواقص یا اجرای عملیات ساختمانی قرار دارند و همزمان نیازمند تأمین خدمات روبنایی هستند.
ملکی با تأکید بر اولویت وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل تعهدات باقیمانده مسکن مهر گفته بود استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن و سایر منابع مالی برای تکمیل این واحدها در دستور کار قرار دارد و توسعه خدمات روبنایی نیز همزمان با پیشرفت پروژههای مسکونی دنبال خواهد شد.
در نشست اخیر درباره مشکلات شهر جدید پردیس، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در این رابطه با تأکید بر اینکه مهمترین موضوع مطرحشده در این نشست، واحدهای باقیمانده مسکن مهر بوده است، گفت: در کنار بیش از ۸۰ هزار واحد مسکن مهر که از سالهای گذشته در پردیس ایجاد شده است، واحدهای نهضت ملی مسکن نیز وجود دارد؛ با این حال، تمرکز اصلی جلسه بر مسکن مهر بود. وی گفت: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم از مجموع حدود ۸۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس حدود ۷۳ تا ۷۴ هزار واحد تحویل شده بود که بخشی از آنها بهصورت ناقص به متقاضیان واگذار شده است.
صادق با اشاره به سابقه طولانی مشکلات مسکن مهر پردیس اظهار کرد: مشکلات این واحدها بیش از ۱۷ یا ۱۸ سال است که ساکنان این شهر را درگیر کرده و برای حل آن باید اقدامات مشترکی انجام شود. وی افزود: در دو سال گذشته، بیش از ۷ هزار واحد تکمیل شده است. همچنین برای رفع نواقص برخی واحدها که با وجود تحویل قطعی همچنان دارای اشکالاتی بودند، اقدامات لازم انجام شد. در مجموع، برای تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی، بیش از هفت هزار و ۷۰۰ مورد اقدام انجام گرفته است.
تشکیل کمیته ویژه برای نظارت بر روند اقدامات
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اقدامات گفت: در این نشست بر ایجاد مدیریت ویژه و اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد آن تأکید شد. بر اساس پیشنهاد نمایندگان، کمیته ویژهای با حضور نمایندگان استان تهران و وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد تا روند اقدامات را نظارت و پیگیری کند. وی درباره تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز گفت: بخشی از منابع از طریق مولدسازی و تهاتر زمین با پیمانکاران تأمین میشود و بخش دیگری نیز باید از طریق تسهیلات بلندمدت فراهم شود تا امکان حل مشکلات پردیس فراهم شود.
۱۷.۶ هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای باقیمانده
در کنار این اظهارات در جریان بازدید اخیر از پروژههای پردیس، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اعلام کرده برای تکمیل نهایی واحدهای مسکن حمایتی در شهر جدید پردیس، ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. بر اساس این اعلام حدود ۲.۲ هزار میلیارد تومان برای خرید آسانسورها ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای زیرساختهای محوطهسازی و آمادهسازی و حدود ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان برای ادامه عملیات ساخت اختصاص مییابد.
بر اساس آمار جدید اعلام شده، از مجموع ۸۴ هزار و ۱۴۷ واحد حمایتی که عملیات اجرایی آنها در پردیس آغاز شده، حدود ۷۲ هزار و ۵۰۰ واحد پیش از دولت چهاردهم تکمیل و تحویل شده بود. همچنین ۱۱ هزار و ۶۳ واحد دیگر که آمادهسازی آنها انجام شده به دلیل مشکلات شخصی متقاضیان یا مسائل اداری هنوز بهطور کامل واگذار نشدهاند. در دولت چهاردهم نیز بیش از ۳۲۴۳ واحد از واحدهای باقیمانده تحویل شده است. بنابراین اعداد مختلفی که طی ماههای اخیر درباره واحدهای باقیمانده پردیس اعلام شده، مربوط به مقاطع و تعاریف متفاوت از واحدهای تکمیل نشده، دارای نقص یا آماده واگذاری است و باید هنگام مقایسه این آمارها به این تفاوت توجه کرد.
اولویت تکمیل ۵ هزار واحد با پیشرفت بالای ۷۵ درصد
در همین حال سیدعلی یزدیخواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم و پیگیری جدی چالشهای شهر جدید پردیس، از تشکیل کارگروهی برای پیگیری مشکلات این شهر خبر داده است. وی گفته با حمایت ویژه وزیر راه و شهرسازی، کارگروهی متشکل از ۴ نماینده داوطلب و اعضای ستادی و اجرایی شهر تشکیل شده تا روند پیگیری مشکلات و تأمین منابع مالی پروژهها با دقت بیشتری دنبال شود.
یزدیخواه با اشاره به سیاستهای دولت در زمینه اولویتبندی پروژهها اظهار کرده است: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پروژههایی که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در اولویت تکمیل قرار گرفتهاند. در شهر پردیس حدود ۵ هزار واحد مسکونی با این شرایط وجود دارد که تلاش میشود طی سال جاری تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شوند. وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای تأمین بودجه پروژههای پردیس افزود: از ظرفیتهای موجود در قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی دولت و همچنین ماده ۵۶ برای تأمین منابع مالی و تزریق بودجه به این پروژهها استفاده خواهد شد تا روند تکمیل و تحویل واحدها تسریع شود.
یزدیخواه یادآور شد: در کمیته مشترک تشکیلشده، موضوعات دیگری از جمله اختلافات میان شهرداری و شرکت عمران پردیس، مسائل مربوط به اسناد مالکیت و کمبود زیرساختهایی مانند آموزش و پرورش نیز بررسی و پیگیری خواهد شد. وی تأکید کرده است که نمایندگان در کنار وزارت راه و شهرسازی برای مطالبهگری از سایر دستگاهها و حل چالشهای شهر پردیس حضور خواهند داشت.
ضرورت تکمیل خدمات پشتیبان و توسعه حملونقل عمومی
صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمبود خدمات پشتیبان در شهر جدید پردیس اظهار کرد: در حالی که واحدهای مسکونی ساخته میشوند، خدمات پشتیبان، بهویژه در پردیس، با کمبودهایی مواجه است و باید پیگیری ویژهای برای رفع این مشکلات انجام شود. وی افزود: در حوزه ساخت مدارس، معاون عمرانی گزارشی درباره افزایش تعداد کلاسهای درس ارائه کرد، اما همچنان کمبودهایی وجود دارد. در زمینه سالنهای ورزشی، فضای سبز، بهداشت و درمان نیز اقدامات بیشتری مورد نیاز است و همه دستگاههای مرتبط باید برای پیگیری این موضوعات همکاری کنند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوع حملونقل عمومی و اتصال پردیس به شبکه ریلی اشاره کرد و گفت: اتصال قطار حومهای تهران به پردیس از دیگر موضوعات مهم مطرحشده در این نشست بود. وی تأکید کرد: این موضوع مورد تأکید ویژه رئیسجمهور قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال خواهد کرد. همچنین از مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی استقبال میشود و در جلسات بعدی کمیته مشترک، تأمین بخشی از منابع از طریق مشارکت بخش خصوصی و بخش دیگر از طریق تهاتر زمین و ارزشافزایی اراضی بررسی خواهد شد.
گره پردیس فقط تأمین مالی نیست
پرونده مسکن مهر پردیس در کنار مشکل منابع مالی با مجموعهای از مسائل ساختاری و زیرساختی نیز مواجه است. اختلافات میان شهرداری و شرکت عمران پردیس، مسائل مربوط به اسناد مالکیت، کمبود خدمات آموزشی، درمانی، ورزشی و فضای سبز و همچنین مشکلات حملونقل عمومی، بخشی از چالشهایی است که در سالهای گذشته بر روند تکمیل و بهرهبرداری کامل از این شهر سایه انداخته است. از سوی دیگر برخی واحدها اگرچه از نظر ساختمانی تکمیل شدهاند، اما به دلیل نواقص، مشکلات اداری یا نبود برخی خدمات امکان بهرهبرداری کامل ندارند. به همین دلیل، تکمیل مسکن مهر پردیس را نمیتوان صرفاً با تعداد واحدهای ساختهشده یا تحویل شده سنجید.
پروژههای بحرانی و پیمانکاران
در میان پروژههای باقیمانده، برخی متقاضیان سالهاست در انتظار تحویل واحدهای خود هستند. تسنیم در گزارشهای امسال خود به پروژههای نیمهتمام و دارای تأخیر پردیس و مشکلات پیمانکاران اشاره کرده است. بررسی وضعیت این پروژهها نشان میدهد بخشی از مشکلات ناشی از طولانیشدن فرآیند اجرا، افزایش هزینههای ساخت، کمبود منابع و اختلافات میان عوامل پروژه است.
مسائلی که در برخی موارد تعیین تکلیف پیمانکاران و حتی ادامه یا فسخ قراردادها را به یکی از موضوعات اصلی شرکت عمران پردیس تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، تأمین منابع مالی در کنار نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه تزریق منابع بدون تعیین تکلیف پروژههای دارای مشکل اجرایی، لزوماً به معنای تکمیل سریع واحدها نخواهد بود.
برگزاری جلسات مشترک هر دو ماه یکبار
وزیر راه و شهرسازی در جلسه دیروز با مجمع نمایندگان استان تهران گفته بود: در این نشست کلیات مسائل و راهکارهای مربوط به شهر جدید پردیس بررسی و مقرر شد جلسات کمیته مشترک هر دو ماه یکبار برگزار شود تا مشکلات ساکنان این شهر با جدیت بیشتری پیگیری شود. بر این اساس قرار است کمیته ویژه تشکیلشده میان نمایندگان استان تهران و وزارت راه و شهرسازی، علاوه بر پیگیری منابع مالی و تکمیل واحدهای باقیمانده، موضوع خدمات پشتیبان، زیرساختها، حملونقل عمومی، اسناد مالکیت و سایر مشکلات شهر پردیس را نیز دنبال کند.
۱۴۰۵ پایان انتظار پردیسیهاست؟
به گزارش تسنیم، پرونده مسکن مهر پردیس در شرایطی وارد مرحله تازهای شده که از یکسو، حدود ۵ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد در اولویت تکمیل قرار گرفتهاند و از سوی دیگر، برای تعیین تکلیف و تکمیل واحدهای باقیمانده، رقم ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان اعتبار اعلام شده است.
وزارت راه و شهرسازی تأمین بخشی از منابع از طریق مولدسازی و تهاتر زمین، بخشی از طریق تسهیلات بلندمدت و بخشی را با مشارکت بخش خصوصی دنبال خواهد کرد. همزمان، کمیته ویژهای برای نظارت بر روند اقدامات تشکیل میشود و جلسات آن هر دو ماه یکبار برگزار خواهد شد. با این حال تجربه حدود ۱۷ ساله مسکن مهر پردیس نشان میدهد که پایان این پروژه تنها با تکمیل اسکلت و واحدهای ساختمانی محقق نمیشود. رفع نواقص، تأمین آسانسور، محوطهسازی، صدور اسناد، ایجاد مدارس، مراکز درمانی، فضاهای ورزشی و سبز و توسعه حملونقل عمومی، بخش دیگری از مسیر باقیمانده است.
واقعیت آن است که پردیس اکنون با یک پرونده چندلایه مواجه است؛ پروندهای که یک بخش آن به تکمیل هزاران واحد مسکونی و بخش دیگر به ایجاد شهری قابل سکونت برای متقاضیانی مربوط میشود که سالها در انتظار پایان این طرح بودهاند. باید دید تشکیل کمیته ویژه، تأمین منابع مالی و ورود جدیتر مجلس و وزارت راه و شهرسازی میتواند در سال ۱۴۰۵ این پرونده ۱۸ ساله را به نقطه پایان برساند یا مسکن مهر پردیس همچنان یکی از طولانیترین پروژههای نیمهتمام مسکن کشور باقی خواهد ماند.
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