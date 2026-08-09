به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری، بعد از ظهر یکشنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، ضمن تبریک هفدهم مرداد ماه، سالگرد شهادت شهید محمود صارمی و گرامیداشت روز خبرنگار، از تلاشهای بیوقفه اصحاب رسانه در عرصه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عمومی تجلیل کرد.
فرماندار رشت با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانهها در نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: خبرنگاران با قلم و تصویر خود، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و نقش آنان در شفافسازی، مطالبهگری و نظارت عمومی، نقشی حیاتی و غیرقابل انکار است.
وی با بیان اینکه رسانهها نه تنها روایتگر واقعیتها هستند، افزود: نگاه نقادانه و دلسوزانه اصحاب رسانه، به مدیران اجرایی در شناسایی نقاط ضعف، اصلاح روندها و بهبود مستمر عملکرد کمک شایانی میکند. قدردانی از خبرنگاران، در حقیقت قدردانی از حقگویی و حقیقتجویی در جامعه است.
خبرگزاری مهر؛ رسانهای تأثیرگذار و مطالبهگر
میرغضنفری با اشاره به نقش ویژه خبرگزاری مهر در عرصه رسانهای کشور، تصریح کرد: خبرگزاری مهر همواره به عنوان یک رسانه تأثیرگذار، پیشرو و مطالبهگر، نقشی بیبدیل در انعکاس دغدغههای مردم و انتقال آن به مسئولان ایفا کرده است. عملکرد این خبرگزاری در استان گیلان نیز نشاندهنده تعهد حرفهای و رویکرد مردممحور آن است.
فرماندار رشت با تأکید بر اینکه نقد سازنده، موتور محرکه توسعه و پیشرفت در حوزه مدیریت شهری است، تصریح کرد: نقد منصفانه و دلسوزانه رسانهها نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای اصلاح رویهها و ارتقای کیفیت خدمات است. ما در مجموعه مدیریت شهری، از نقدهای سازنده استقبال کرده و آن را راهگشای مسیر توسعه میدانیم.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری بدون همراهی و همافزایی با رسانهها ناقص و ناکارآمد خواهد بود، گفت: ما خود را مکلف به پاسخگویی به نقدهای منصفانه و سازنده رسانهها میدانیم و از این بابت هیچ هراسی نداریم.
تشدید نظارت بر نانواییهای رشت
فرماندار رشت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره وضعیت نانواییهای سطح شهرستان، با بیان اینکه تأمین نان با کیفیت، یکی از مطالبات جدی شهروندان است، اظهار کرد: نانواییها به عنوان یکی از اصلیترین نقاط تماس مردم با نظام توزیع کالاهای اساسی، همواره مورد رصد و پایش مستمر مجموعه مدیریت شهرستان قرار دارند.
وی افزود: در هفتههای اخیر، با تشکیل تیمهای نظارتی مشترک متشکل از دستگاههای ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه خبازان و شبکه بهداشت، بازدیدهای سرزده از نانواییهای سطح شهرستان تشدید شده است. هدف از این بازدیدها، بررسی کیفیت پخت، وزن چانه، رعایت بهداشت و همچنین میزان رضایتمندی شهروندان است.
میرغضنفری با اشاره به برخورد قاطع با تخلفات، تصریح کرد: تاکنون برای تعدادی از واحدهای متخلف، اخطار، جریمه و حتی پلمب موقت صادر شده است و قطعاً با واحدهایی که کیفیت نان را کاهش دهند یا در توزیع آرد تخلف کنند، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
فرماندار رشت همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی سامانه ارتباط مستقیم مردمی جهت ثبت شکایات و نظرات شهروندان درباره کیفیت نان خبر داد و گفت: مردم میتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ و نیز ارتباط با اتحادیه خبازان مطرح کنند تا در کمترین زمان ممکن پیگیری شود.
وی در پایان با تأکید بر استمرار این نظارتها، تصریح کرد: تأمین نان مرغوب، خط قرمز مدیریت شهری است و در این مسیر از همراهی اصحاب رسانه به عنوان چشمهای بینای نظارت عمومی، استقبال میکنیم. خبرگزاری مهر نیز همواره در انعکاس دغدغههای مردم و تعامل سازنده با مدیریت شهری، پیشرو بوده و این تعامل الگویی برای سایر دستگاههاست.
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