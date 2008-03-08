۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

عباسپور خبرداد:

بررسی طرح جایگزین قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد در مجلس هشتم

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت مجلس هفتم، بررسی و تصویب طرح جایگزین قانون انبوه سازان در مجلس هشتم مطرح و بررسی خواهد شد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از اینکه تبصره احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی توسط انبوه سازان حذف شد به همین دلیل به منظور اجرایی شدن این قانون ، باید مکانیزم اجرایی جدیدی را جایگزین و طرحی جدید را به مجلس ارائه دهیم.

وی ادامه داد: طرحی جایگزین تهیه شده است که در آن سعی شده اشکالاتی که در گذشته وجود داشته مانند مرز گذاری ساخت یک واحد آموزشی در ازای مجتمع های بیش از 200 واحد مسکونی و همچنین در نظر نگرفتن اقشار کم درآمد و...دیگر وجود نداشته باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چنانچه این طرح بصورت دو فوریتی نیز مطرح شود بدلیل فرصت کمی که باقی است، احتمال بررسی آن در مجلس هفتم بسیار ضعیف است بنابراین به عنوان یک طرح یک فوریتی در مجلس هشتم مطرح و بررسی خواهد شد.

