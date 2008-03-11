رسیدگی به شش هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حمیدرضا کیوانفر، ظهر امروز در دیدار کارکنان این سازمان با استاندار کردستان اظهار داشت: در سال 86 بالغ بر شش هزار پرونده وارد به شعبات داشته ایم که 97 درصد از آنان رسیدگی و مختومه شده اند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های وارده به این سازمان نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشته که به طور عمده بحث قاچاق سوخت بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان داشت: در سال 86 دو هزار پرونده قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی و مختومه شده که اکنون تنها 200 پرونده در دست بررسی است.

کیوانفر با اشاره به ارزش ریالی پرونده جرایم افزود: 400 میلیارد ریال محکومیت ریالی داشته ایم و تاکنون بیش از 50 درصد از این مبلغ وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به کثرت شرح وظایف تعزیرات حکومتی گفت: از آنجا که تعزیرات حکومتی در حوزه های بهداشتی، قاچاق سوخت، کالا و ارز و آرد و نان برخورد می کند و این مستلزم امکانات مادی زیادی است اما قضات ما در تمام شهرستانها با قاطعیت بیشتر با این پدیده ها برخورد و از هر گونه خیانت به دولت جلوگیری می کنند.

کیوانفر همچنین از دائر بودن شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و تصریح کرد: تمام شعبات این اداره کل در سطح استان در ایام تعطیلی سال جدید به صورت کشیک دایر است.