۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۴:۱۰

فردا که اسمم شد «شهید تازه غزه»، زل می‌زنی از صفحه گوشی به تصویرم

فاطمه عارف‌نژاد در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و نسل‌کشی مردم فلسطین، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر عارف‌نژاد را با هم می‌خوانیم؛

*

غم خوردم و غم خوردم و غم خوردم و… سیرم

از زندگی دلخسته‌ام، از مرگ دلگیرم

باری نداده باغ زیتونم به جز اندوه

برگی نمانده در نهالستان انجیرم

روزی هزاران بار _بی ارفاق_ می‌گریم

روزی هزاران بار _بی اغراق_ می‌میرم

آن‌سو جوانم ارباً اربا می‌رود از دست

این‌سو تلظی می‌کند نوزادِ بی ‌شیرم

تیغ عطش می‌بُرّد اما کُند و با سختی

مشتاق مرگی تیزتر با ترکش و تیرم

غم‌سرنوشتم سرخ… پیشانی‌نوشتم سرخ…

روز ازل با خون رقم خورده‌ست تقدیرم

هم‌صحبت پیغمبران بودم تمام عمر

کی روح شیطان می‌تواند کرد تسخیرم؟

فردا که اسمم شد «شهید تازهٔ غزه»

زل می‌زنی از صفحه گوشی به تصویرم

