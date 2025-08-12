به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و نسلکشی مردم غزه، شعر تازهای سروده است.
در ادامه شعر جابری را با هم میخوانیم:
*
بیا رفیق بزن بر دهان اسرائیل
در این زمانهی کودککشان اسرائیل
بیا که غزه غذایش تمام شد دیگر
میان جشن غذا با نشان اسرائیل
دوباره اسلحهسازی… دوباره نسلکشی
ترامپ هم شده از کاسبان اسرائیل
تو هر کجای جهانی، بیا به همراهی
نباش سمت غلط با سران اسرائیل
از آسیا و اروپا و شرق و غرب جهان
بزن به قلب تلآویو و جان اسرائیل
برای نقشهی دنیا… دو تا پرنده بکِش
بیا که محو شود پادگان اسرائیل
عصای حضرت موسی، چنان دو دل شده از
نجات دادنِ دیوانگان اسرائیل
اگر که دست به دستان هم دهیم به مهر
جهان رها شود از جانیان اسرائیل
بیا نشانهی صهیون نخر که جمع شود
بساط نسلکشی در دکان اسرائیل
اگر بیایی و ما متحد شویم رفیق!
چه میرود به فنا…! دودمان اسرائیل
بخوان که این خبرِ آخرالزّمانیِ ماست:
رسیده است به آخر، زمان اسرائیل
