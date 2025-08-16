به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، رژیم منحوس صهیونیستی با ادامه محاصره ظالمانه خود، همچنان مانع رسیدن کمک‌های غذایی به مردم غزه می‌شود. در این شرایط دشوار، صهیونیست‌ها با اعمال گرسنگی به دنبال نسل‌کشی مردم فلسطین هستند.

رسانه ملی در این برهه تاریخی، در برابر این ظلم ساکت نمانده و تلاش می‌کند با اقدامات رسانه‌ای اثرگذار، مظلومیت مردم غزه را به تصویر بکشد.

شبکه‌های تلویزیونی سیما با هدف ابراز همدردی با مردم گرسنه و مظلوم غزه، جدول پخش برنامه‌های زنده و تولیدی خود را به مدت یک هفته تغییر داده‌اند و بخش‌های مرتبط با آشپزی در برنامه‌ها نیز با تغییر محتوایی همراه است.

جزئیات بیشتر درباره این اقدام رسانه ملی در گزارش‌های بعدی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.