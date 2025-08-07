به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وچهارمین دوره مسابقات بین‌المللی دوومیدانی جام کازانف به میزبانی شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد و تیم ملی دوومیدانی ایران با چهار نماینده در این رویداد حضور یافت. کاروان کوچک اما موفق ایران در پایان این رقابت‌ها توانست با کسب چهار مدال رنگارنگ (دو طلا، یک نقره و یک برنز) عملکردی درخشان از خود به‌جا بگذارد. محمدرضا طیبی در رشته پرتاب وزنه به مدال نقره رسید، علی امیریان در دوی ۸۰۰ متر و حمیده اسماعیل‌نژاد در دوی ۱۰۰ متر به مدال طلا دست یافتند و ریحانه مبینی نیز در ادامه روند موفقیت‌آمیز خود مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

علیرضا صیفوری سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نتایج به دست آمده توسط ملی‌پوشان در رقابت‌های قزاقستان گفت: در جهت آماده‌سازی ملی‌پوشان برای بازی‌های کشورهای اسلامی که آبان‌ماه به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد سیاست فدراسیون این بود که بتواند تعدادی از ملی‌پوشان را به تورنمنت‌های برون‌مرزی اعزام کند. علاوه بر این از آن جایی که مسابقات جهانی ژاپن را نیز در شهریورماه پیش‌رو داریم این رقابت‌ها برای فدراسیون اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش داریم حتماً نماینده‌ای در این رویداد مهم جهانی داشته باشیم.

وی افزود: در همین راستا ما چهار ورزشکار را برای کسب امتیاز و آماده‌سازی جهت بازی‌های کشورهای اسلامی به مسابقات جام کازانف قزاقستان اعزام کردیم. این چهار ورزشکار در رنکینگ جهانی شانس مناسبی برای رسیدن به مسابقات ژاپن داشتند و به همین خاطر انتخاب شدند. خوشبختانه هر چهار ورزشکار جوان ما نیز پاسخ این اعتماد را به‌خوبی دادند و با چهار مدال باارزش به کشور بازگشتند.

صیفوری در تشریح نتایج این مسابقات گفت: محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه موفق به کسب مدال نقره شد. علی امیریان در دوی ۸۰۰ متر مدال طلا را از آن خود کرد. حمیده اسماعیل‌نژاد نیز در دوی ۱۰۰ متر به مدال طلا دست یافت و ریحانه مبینی که اخیراً در رقابت‌های قهرمانی آسیا تاریخ‌ساز شده بود موفق شد در این رقابت‌ها مدال برنز کسب کند. قطعاً این نتایج برای ما قابل احترام است و ما را نسبت به موفقیت دوومیدانی در مسابقات پیش‌رو امیدوارتر می‌کند.

وی در واکنش به کسب مدال برنز توسط ریحانه مبینی نیز گفت: کاملاً این امر در ورزش قهرمانی طبیعی است. ورزشکار نمی‌تواند همیشه در اوج باشد و گاهی نیز بر اساس شرایط خود را کمی از حالت اوج خارج می‌کند تا در رویداد مهم‌تر تمام توانش را بگذارد. هدف اصلی ما درخشش در بازی‌های کشورهای اسلامی است و ملی‌پوشان نیز خودشان را برای آن آماده می‌کنند.

سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به این پرسش که کدام ورزشکار در حال حاضر شانس بیشتری برای حضور در مسابقات جهانی دارد اظهار کرد: به نظر می‌رسد محمدرضا طیبی شانس بالاتری داشته باشد. منتظر اعلام رنکینگ جدید هستیم و امیدواریم او بتواند نماینده ایران در مسابقات جهانی ژاپن باشد.

وی در پایان در خصوص پیش‌بینی تعداد مدال‌های ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: ما در جلسات فدراسیون در مورد اعداد اظهار نظر می‌کنیم اما در رسانه هرگز؛ چرا که این موضوع باعث می‌شود فشار روانی به تیم وارد شود و آن‌ها از اصل ماجرا که موفقیت در میادین است فاصله بگیرند. ما به این ورزشکاران بسیار امیدوار هستیم و اعتماد داریم که در مسابقات پیش رو نتایج خوبی را کسب خواهند کرد.