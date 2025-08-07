محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون پرورش‌فکری کودکان و نوجوانان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسیر روند تولید نسل جدید عروسک‌های دارا و سارا گفت: در حال حاضر تنها پنج تا شش واحد تولیدی عروسک‌سازی در کشور فعال هستند که نمونه‌های تولیدی خود را ارائه داده‌اند. پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی توسط شورای تخصصی اسباب بازی، تاکنون تنها یک نمونه واجد شرایط شناخته شده است.

وی ادامه داد: این نمونه منتخب باید از مواد اولیه ویژه‌ای برخوردار باشد که شامل کیفیت مو، پارچه و سایر اجزای تشکیل‌دهنده عروسک می‌شود. با این وجود، محصولات فعلی تولیدکنندگان داخلی هنوز نتوانسته‌اند به استانداردهای کیفی مورد نظر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دست یابند.

معاون تولید کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان و نوجوانان گفت: در مرحله حاضر، ارزیابی دقیقی از توان تولید انبوه این شرکت منتخب در حال انجام است. کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این واحد تولیدی قابلیت تأمین کیفیت مورد انتظار در مقیاس انبوه را دارد یا خیر. در صورت عدم احراز شرایط مطلوب، گزینه تولید در کشورهای دیگر نظیر چین نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: صنعت انیمیشن از جمله صنایع تخصصی و پرچالش در جهان محسوب می‌شود که تنها در معدود کشورهایی توسعه یافته است. این صنعت به دلیل پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌های بالای تولید، در دسترس همگان نیست.

کریمی‌صارمی گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد کیفیت عروسک‌ها از جمله وزن، تحرک مفاصل و دوام مواد اولیه از فاکتورهای کلیدی در این صنعت محسوب می‌شوند. این استانداردها نیازمند دانش فنی پیشرفته و تجربه گسترده در حوزه تولید است.

وی ادامه داد: در ایران، پس از بررسی نمونه‌های ارائه شده توسط تمامی شرکت‌های حاضر در فراخوان، تنها یک شرکت تا حدی توانسته معیارهای کیفی را محقق سازد. در حال حاضر تصمیم‌گیری نهایی میان واگذاری تولید به این شرکت داخلی یا برون‌سپاری به تولیدکنندگان خارجی در دست بررسی است.

هدف نهایی تأمین محصولات با کیفیت برای کودکان ایرانی است

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: هدف نهایی تأمین محصولاتی با کیفیت مطلوب برای کودکان ایرانی است که در این راستا تمام گزینه‌های ممکن با دقت ارزیابی می‌شوند.

وی افزود: خانم بابایی از طراحان اصلی عروسک‌های دارا و سارا بوده‌اند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همواره بر رعایت حقوق مؤلف در تمامی حوزه‌های تولیدی از جمله کتاب و فیلم تأکید داشته است. این نهاد از معدود سازمان‌هایی است که به صورت جدی پیگیر اجرای دقیق حقوق پدیدآورندگان آثار بوده است.

کریمی‌صارمی گفت: در حال حاضر تعداد متخصصان فعال در این حوزه محدود است، اما برنامه‌ریزی‌هایی برای ساخت نسل‌های پنجم و ششم عروسک‌های دارا و سارا در دست اجراست. کانون پرورش فکری با جدیت در تلاش است تا حقوق تمامی دست‌اندرکاران و خالقان آثار را به طور کامل رعایت کند و استانداردهای حرفه‌ای را در تمامی مراحل تولید پیاده‌سازی کند.

وی ادامه داد: مدت‌هاست کار را با عروسک‌های نمایشی و دستکشی دارا و سارا آغاز کردیم که ویژگی‌های خاص خود را داشت. این نوع تولید کاملاً متفاوت با محصولات قبلی بود و چالش‌های فنی خاص خودش را داشت.

نسل جدید عروسک‌های دارا و سارا کم وزن تر و کوچک‌تر خواهند شد

معاون تولید کانون پرورش‌فکری کودکان و نوجوانان گفت: در حال حاضر روی کاهش وزن و کوچک‌تر کردن اندازه عروسک‌ها کار می‌کنیم. باید بگویم تولید این عروسک‌ها واقعاً کار پیچیده‌ای است، اما خوشبختانه با ابزارهای جدید نسل امروز، امکان بهبود کیفیت وجود دارد.

وی با بیان اینکه موجودی انبار برای عروسک‌های دارا و سارا به پایان رسیده است، گفت: جالب اینجاست که با وجود اتمام موجودی، همچنان تقاضا برای این عروسک‌های دارا و سارا وجود دارد. این نشان‌دهنده موفقیت پروژه است. بعضی‌ها اصرار دارند این پروژه را شکست خورده معرفی کنند، اما واقعیت این است که ما برای اولین بار وارد این صنعت شدیم. صنعت پویانمایی و سینما اگر امروز موفق شده است به دلیل آن بوده که یکصد سال از آن می‌گذرد. ما هم می‌توانیم در صنعت عروسک‌سازی موفق باشیم و نیازمند کسب تجربه‌های مختلف است. کانون پرورش فکری با وجود تمام چالش‌ها، این پروژه را یک دستاورد ارزشمند برای صنعت عروسک‌سازی کشور می‌داند.