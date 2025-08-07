به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رئیسجمهوری در ابلاغیهای خطاب به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأیید طرح پیشنهادی اجرای زیستبومهای دیجیتال دولت، مسئولیت اجرای این طرح کلان ملی را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار کرد.
این ابلاغیه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بهویژه ماده ۱۰۷ این قانون، و در چارچوب برنامههای دولت چهاردهم در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی دولت صادر شده و بر اجرای هماهنگ اسناد قانونی، آئیننامهها، دستورالعملها و بهویژه نقشه راه دولت هوشمند تأکید دارد.
بر اساس مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده است ظرف مدت شش ماه، معماریهای کلان و استانداردهای فنی زیستبومهای دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل دادههای پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنشهای الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میانزنجیرهای خدمات، تدوین و اجرا کند.
تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند. ضوابط ارائه خدمات در مجموعههای غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود.
پیادهسازی سکوهای مرتبط با این زیستبومها باید بر بستر زیرساخت ابری دولت انجام شود تا بهرهوری و کارآمدی زیرساختهای پردازشی کشور افزایش یابد.
همچنین بهمنظور ارتقای اثربخشی و پایش اجرای طرح، سازمان فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت دستگاههای ذیربط، سازوکار نظام تنظیمگری و نظارت بر تحقق آن را در تمامی دستگاهها ایجاد کند. گزارش پیشرفت اجرای طرح نیز باید بهصورت فصلی به هیأت وزیران ارائه شود.
برنامه اجرایی این طرح در سه مرحله پیشبینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیستبومهای حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیادهسازی میشوند.
مرحله دوم تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیستبومهای منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیستبومها نیز در مرحله سوم عملیاتی میشوند.
نظر شما