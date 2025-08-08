ارائه اینترنت ۲۰۰ گیگ به خبرنگاران براساس لیست وزارت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از امام موسی صدر نقل است که آزادی حق روزنامهنگار بر گردن جامعه و تکلیف جامعه در قبال آنان است تا بتوانند جامعه را بیدار و آگاه کنند. در یک سال اخیر انتقادات و نظرات رسانهها و تذکرات آنها را به عنوان دماسنج اقشار مختلف جامعه همواره در تصمیمات خود لحاظ کردم.
وی افزود: امسال نیز در روز خبرنگار برای حمایت از توسعه فعالیت روشنگر روزنامهنگاران، بستههای ۲۰۰ گیگ اینترنت بر اساس لیست واصله از وزارت ارشاد در اختیار خبرنگاران محترم قرار گرفته است.
