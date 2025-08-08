  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

ارائه اینترنت ۲۰۰ گیگ به خبرنگاران براساس لیست وزارت ارشاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه اینترنت ۲۰۰گیگ به خبرنگاران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از امام موسی صدر نقل است که آزادی حق روزنامه‌نگار بر گردن جامعه و تکلیف جامعه در قبال آنان است تا بتوانند جامعه را بیدار و آگاه کنند. در یک سال اخیر انتقادات و نظرات رسانه‌ها و تذکرات آنها را به عنوان دماسنج اقشار مختلف جامعه همواره در تصمیمات خود لحاظ کردم.

وی افزود: امسال نیز در ‎روز خبرنگار برای حمایت از توسعه فعالیت روشنگر روزنامه‌نگاران، بسته‌های ۲۰۰ گیگ اینترنت بر اساس لیست واصله از وزارت ارشاد در اختیار خبرنگاران محترم قرار گرفته است.

کد خبر 6554686
هنگامه فروغی

