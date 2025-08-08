پیام تبریک رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر محمد محسن صدر در این پیام آورده است:
«اصحاب ارجمند رسانه و خبرنگاران محترم؛
هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به تلاشهای بیوقفه و ارزشمند شما در عرصه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی است. شما با قلمهای توانمند و نگاه تیزبین خود، نهتنها رویدادها را به تصویر میکشید، بلکه با نقد سازنده و انعکاس دقیق واقعیتها، بستری برای تقویت شفافیت، پاسخگویی و توسعه پایدار جامعه فراهم میکنید. نقش بیبدیل شما در شکلدهی به افکار عمومی و جلب اعتماد مردم، سرمایهای گرانقدر برای پیشرفت کشور است که شایسته تقدیر و ستایش است.
سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای تحقق اهداف دولت هوشمند و توسعه اکوسیستم دیجیتال، از همراهی بیوقفه شما در پوشش اخبار، تحلیل چالشها و معرفی دستاوردهای این حوزه قدردانی میکند. انعکاس اخبار و تحلیلهای شما در حوزه فناوری اطلاعات، نهتنها به آگاهیبخشی عمومی کمک کرده، بلکه زمینهساز مشارکت هرچه بیشتر مردم در بهرهمندی از خدمات دیجیتال شده است. این همراهی، بهویژه در شرایطی که کشور به سوی تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات حرکت میکند، نقشی کلیدی در موفقیت برنامههای ملی ایفا میکند.
امید که با همراهی و با همافزایی شما عزیزان، بتوانیم اکوسیستم دیجیتالی پویا و فراگیر برای همه ایرانیان ایجاد کنیم. روزتان خجسته و قلمتان پرتوان باد.»
محمد محسن صدر
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران
