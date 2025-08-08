ماموریت وزارت ارتباطات برای اجرای زیست بوم‌ دیجیتال در تجارت و انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت ساز معاون وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با صدور دستور رسمی رئیسجمهور، وزارت ارتباطات مأمور شد با همکاری دستگاهها، زیستبومهای اولویتدار از جمله تجارت، انرژی، مالی، مهاجرین و اتباع، گردشگری، کشاورزی، بیمه و سلامت را برای اجرا آماده کند.
وی افزود: این اقدام نقطه عطفی در تحول دیجیتال دولت و همراستا با اهداف حکمرانی هوشمند است.
چیت ساز با اشاره به اینکه در این مدل، دولت صرفاً نقش راهبر و تسهیلگر دارد، گفت: اجرای زیستبومهای دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و مشارکت نهادهای تخصصی، بر اساس مدل حکمرانی مشارکتی پیش میرود.
وی همچنین گفت: این رویکرد، نقطه عزیمت دولت هوشمند واقعی است؛ نه با تصدیگری، بلکه با اعتماد به توان بخش خصوصی.
