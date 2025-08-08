  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

ماموریت وزارت ارتباطات برای اجرای زیست بوم‌ دیجیتال در تجارت و انرژی

ماموریت وزارت ارتباطات برای اجرای زیست بوم‌ دیجیتال در تجارت و انرژی

معاون وزیر ارتباطات گفت:با دستور رئیس جمهور وزارت ارتباطات مامور شد زیست بوم دیجیتال را در انرژی، بیمه و سلامت برای اجرا آماده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت ساز معاون وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با صدور دستور رسمی رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات مأمور شد با همکاری دستگاه‌ها، زیست‌بوم‌های اولویت‌دار از جمله تجارت، انرژی، مالی، مهاجرین و اتباع، گردشگری، کشاورزی، بیمه و سلامت را برای اجرا آماده کند.

وی افزود: این اقدام نقطه عطفی در تحول دیجیتال دولت و هم‌راستا با اهداف حکمرانی هوشمند است.

چیت ساز با اشاره به اینکه در این مدل، دولت صرفاً نقش راهبر و تسهیل‌گر دارد، گفت: اجرای زیست‌بوم‌های دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و مشارکت نهادهای تخصصی، بر اساس مدل حکمرانی مشارکتی پیش می‌رود.

وی همچنین گفت: این رویکرد، نقطه عزیمت دولت هوشمند واقعی است؛ نه با تصدی‌گری، بلکه با اعتماد به توان بخش خصوصی.

کد خبر 6554185
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها