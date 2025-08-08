  1. استانها
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

هوای گرم و پایدار در گلستان ادامه دارد

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان، از تداوم هوای گرم و پایدار در استان تا روز شنبه هفته پیش‌رو خبر داد و گفت: در این مدت، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

ملیحه معقولی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌بینی شده، جو استان تا روز شنبه هفته آینده همچنان پایدار و هوای گرم ادامه خواهد داشت.

معقولی گفت: آسمان استان طی این مدت صاف تا قسمتی ابری است و در ساعات بعد از ظهر، رشد ابر و وزش باد به ویژه در نواحی مستعد موجب وقوع گرد و خاک خواهد شد.

وی افزود: هشدار سطح نارنجی که برای روزهای گذشته صادر شده بود، برای روزهای جمعه و شنبه نیز تمدید شده است.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از روز یکشنبه با تقویت جریانات شمالی، تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی استان ایجاد خواهد شد.

معقولی اظهار کرد: با افزایش تدریجی رطوبت، انتظار داریم که در برخی مناطق استان رگبار و رعد و برق پراکنده به همراه وزش باد شدید رخ دهد، همچنین دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد یافت.

