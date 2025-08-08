سید ناصر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر همزمان با روز اربعین برگزار میشود.
وی گفت: محل تجمع و مسیر این پیاده روی بلوار خلیج فارس (خیابان ساحلی) از شرکت ملی نفتکش تا آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) و زمان حرکت ۱۷ و ۴۵ دقیقه خواهد بود.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر افزود: شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر اقدام به فراخوان برپایی موکب در مسیر پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر کرده است.
فاطمی بیان کرد: مشتاقان خدمت به پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی، جهت ثبتنام و برپایی موکبهای پذیرایی و فرهنگی در طول مسیر میتوانند با شماره تلفن اعلام شده تماس بگیرند.
وی گفت: زمان شروع ثبتنام جمعه ۱۴۰۴/۵/۱۷ و پایان آن تا دوشنبه ۱۴۰۴/۵/۲۰ خواهد بود.
