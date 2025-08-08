  1. استانها
برپایی موکب در مسیر پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر

بوشهر- رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر از فراخوان برپایی موکب در مسیر پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر خبر داد.

سید ناصر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر همزمان با روز اربعین برگزار می‌شود.

وی گفت: محل تجمع و مسیر این پیاده روی بلوار خلیج فارس (خیابان ساحلی) از شرکت ملی نفتکش تا آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) و زمان حرکت ۱۷ و ۴۵ دقیقه خواهد بود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر افزود: شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر اقدام به فراخوان برپایی موکب در مسیر پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در بوشهر کرده است.

فاطمی بیان کرد: مشتاقان خدمت به پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی، جهت ثبت‌نام و برپایی موکب‌های پذیرایی و فرهنگی در طول مسیر می‌توانند با شماره تلفن اعلام شده تماس بگیرند.

وی گفت: زمان شروع ثبت‌نام جمعه ۱۴۰۴/۵/۱۷ و پایان آن تا دوشنبه ۱۴۰۴/۵/۲۰ خواهد بود.

