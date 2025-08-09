۲۲ موکب اسدآباد در حال خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی

عبدالله الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین (ع) اظهار کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد زائران اربعین از استان همدان از مسیر شهرستان اسدآباد عبور می‌کنند.

مسئول ستاد مردمی اربعین اسد آباد از راه‌اندازی ۲۲ موکب در این شهرستان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و افزود: این موکب‌ها از ۱۲ مردادماه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تا سه روز پس از اربعین نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

الوندی با بیان اینکه خدمات متنوعی در این موکب‌ها به زائران ارائه می‌شود، افزود: توزیع وعده‌های غذایی شامل صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده، اسکان موقت، برپایی نماز جماعت، فعالیت‌های فرهنگی، تعمیر رایگان خودروهای زائران و ارائه تخفیف‌های ویژه از جمله خدمات این موکب‌ها است.

وی با اشاره به حجم بالای خدمت‌رسانی در این ایام اظهار کرد: روزانه بیش از ۳۰ هزار وعده غذایی در این موکب‌ها تهیه و توزیع می‌شود و به صورت متوسط در هر موکب حدود ۲۰ نفر به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مسئول ستاد مردمی اربعین اسدآباد همچنین از فعالیت سه موکب این شهرستان در شهر کربلا خبر داد و گفت: این موکب‌ها نیز در راستای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار در مسیر برگشت زائران در کمربندی غرفه محصولات تولیدی و صنایع دستی نیز در راه اندازی شده گفت: بحمدالله همکاری خوبی از سوی اورژانس هلال احمر و بهداشت نیز با موکب‌ها در حال انجام است.

الوندی در پایان خاطرنشان کرد: موکب‌های شهرستان اسدآباد در مسیر رفت زائران از گردنه تا راهدارخانه و همچنین پل شکسته (خسروآباد) مستقر شده‌اند و با تمام توان در خدمت زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستند.