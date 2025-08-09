به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ این برنامه‌ها شامل اجرای نقاشی متری با موضوع «داستان کربلا تا ظهور حضرت حجت (عج)» با شعار «انا علی العهد» است که در آن کودکان با رنگ آمیزی بخش‌هایی از این اثر بزرگ، در انتقال مفاهیم عاشورایی مشارکت می‌کنند.

نوجوانان نیز در «دیوار گره عشق» با ایجاد گره‌های متعدد بر دیواره توری، طرح شعار «انا علی العهد» را به صورت یک اثر جمعی و نمادین به نمایش می‌گذارند. همچنین کودکان با گذاشتن اثر دست خود بر «دیواره عهد با امام زمان (عج)» وفاداری و هم عهدی خود را به امام زمان (عج) اعلام کرده و به عنوان سربازان ایشان عهد می‌بندند. عکس‌های یادگاری این لحظات ثبت شده و به کودکان تقدیم می‌شود.

از دیگر برنامه‌های فرهنگی، پیکسل‌های چوبی با موضوع اهل بیت (ع) است که کودکان و نوجوانان با رنگ آمیزی آنها، می‌توانند این پیکسل‌ها را به کوله پشتی‌های خود در مسیر راهپیمایی متصل کنند.

نمایش بین المللی عروسکی «زریر» که روایتگر وقایع روز عاشورا ویژه مخاطبان کودک است نیز از روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد تا یک روز پیش از اربعین، روزانه در ۶ تا ۷ نوبت در موکب بین المللی واقع در عمود ۱۰۷۱ به روی صحنه می‌رود و میزبان کودکان زائر از کشورهای مختلف خواهد بود.

برگزاری این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، تقویت حس همبستگی دینی و ایجاد فضای مشارکتی برای کودکان و نوجوانان، از سوی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد حمایت و پشتیبانی می‌شود.