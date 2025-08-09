به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی اربعین و همگرایی اسلامی و مسائل جهان اسلام صبح امروز شنبه با حضور علمای جهان اسلام، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و بیات رئیس سازمان حج و زیارت در سالن همایش‌های خاتم‌الانبیاء (ص) حرم حسینی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در این مراسم اظهار کرد: عنوانی که برای شعار اربعین امسال توسط کمیته فرهنگی - آموزشی اربعین انتخاب شده «إنَّا عَلَی الْعَهْدِ» به معنی «ما بر همان پیمانیم» است. در حقیقت، این شعار، شعار همه کسانی است که به زیارت مرقد امام حسین علیه‌السلام می‌آیند، چه در اربعین چه در غیر اربعین.

وی بیان کرد: این افراد برای تجدید عهد و پیمان می‌آیند و البته در اربعین به صورت گسترده و در زمان واحدی حضور پیدا می‌کنند که این «إنّا عَلَی الْعَهْدِ» را عملاً با حضور پیدا کردن محقق می‌کنند و این از طرف تمام جهان بشریت است و اختصاص به شیعه یا برادران اهل سنت ندارد و حتی مختص مسلمان‌ها هم نیست.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: امروز «حسین روز» یعنی بزرگداشت عاشورا در جهان گسترده شده است و آزادگان جهان این برنامه را برگزار می‌کنند و انجام می‌دهند و در واقع برنامه تجدید پیمان برای همه هست.

وی با بیان اینکه عهد و پیمان در دین، مورد توجه خدای بزرگ و اولیای دین بوده و فوق‌العاده مهم است، گفت: در سخنی در کلام وحی آمده است: «وَ کَانَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا» (نساء :۱) و «وَ کَانَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبًا» (احزاب :۵۲) و «وَ کَانَ اللَّهُ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبًا» (احزاب :۵۲). و «وَکَانَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبًا» (احزاب :۵۲). و پیمانی که اینجا مورد توجه است، عهد با خدای بزرگ و با مبانی دین هست که ما بر عهدی که بستیم هستیم و پایبندیم. خدای بزرگ در رابطه با عهد و پیمان با مشرکین هم می‌فرماید: «فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ» (توبه :۷). مسلمانان عهدشکن نیستند؛ بر پیمانی که می‌بندند، دقت می‌کنند و بر اساس همان پیمان باقی می‌مانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با بیان اینکه مزد وفایی به عهد همنشینی با پیامبر گرامی اسلام است، اظهار کرد: در سخنی از نبی گرامی اسلام نقل شده که فرمود: «أَقْرَبُکُمْ مِنِّی غَدًا فِی الْمَقَامِ أَصْدَقُکُمْ لِلْحَدِیثِ، وَأَدَّاکُمْ لِلْأَمَانَةِ، وَأَوْفَاکُمْ بِالْعَهْدِ، وَأَحْسَنُکُمْ خُلُقًا، وَأَقْرَبُکُمْ مِنَ النَّاسِ». کسی که وفامند به عهد است، نزدیکترین جایگاه را در قیامت دارد. بعد هم فرمودند: «وَأَحْسَنُکُمْ خُلُقًا مَعَ النَّاسِ». کسانی که خُلق نیکوتری با مردم دارند.

وی بیان کرد: امام علی علیه‌السلام هم می‌فرمایند: «أَفْضَلُ الْأَمَانَةِ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ». امانت‌داری این است که انسان وفا به عهد بکند. یا «أَفْضَلُ الصِّدْقِ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ». این ننیز در سخن دیگری از امیرالمؤمنین (ع) بیان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه از امام سجاد (ع) سوال در رابطه با «جَمِیعِ شَرَائِعِ الدِّینِ» سوال کردند؛ اگر دین را بخواهیم در جملات کوتاهی بیان بکنیم چیست؟ امام فرمود: «قَوْلُ الْحَقِّ، وَالْحُکْمُ بِالْعَدْلِ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ»، گفت: این سه نکته، همه دین است. در آن آمده است که یکی سخن حق، یکی حکم به عدل بکند و سوم به عهد وفا بکند.

وی ادامه داد: دین در بسیاری از موارد انسان را در انتخاب‌هایی که می‌خواهد داشته باشد آزاد گذاشته است اما در سه مورد هیچ رخصتی نداده است، یکی در رابطه با ادای امانت که می‌گوید ادای امانت چه به انسان نیک و چه به انسان فاجر باشد باید به صاحبش برگردانده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با بیان اینکه دوم وفای به عهد است، اظهار کرد: باید به پیمان را وفادار بود. و چه انسان نیک باشد یا فاجر باید وفا کند. هر کجا پیامبر عهد و پیمانی داشتند، حتی با مشرکین در صلح حُدیبیه بر پیمان خودشان باقی ماندند، این مشرکین بودند که پیمان‌شکنی کردند و صلح را شکستند. سوم هم نیکی به پدر و مادر. پدر و مادر چه انسان‌های نیکی باشند و چه خدای نکرده انسان‌های بدی باشند، انسان باید حُرمت آنها را حفظ بکند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه بنی‌اسرائیل پیمان‌شکن هستند، تصریح کرد: اگر به تاریخ نگاه کنیم می‌بینیم که آنها هیچ عهد و پیمانی را رعایت نکردند. امیدواریم که خداوند مسلمانان، انسان‌ها و بشریت را از شر این جنایت‌پیشگان نجات دهد.

وی با بیان اینکه در قرآن در آیه ۴۰ سوره بقره می‌خوانیم که خداوند به بنی‌اسرائیل می‌فرماید: «وَاذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ». یعنی «به یاد آورید نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم». این وفامندی را باید داشته باشید و به عهدکم وفا کنید؛ اگر شما به پیمانی که با من بستید وفادار بمانید، خدا هم به پیمانش وفادار خواهد ماند. این عهد و پیمان در سوره بقره در آیه ۸۳ و ۸۴ هم آمده است و در سوره مائده آیه ۱۲ نیز آمده است که محور اصلی آن عهد و پیمانی که خدا با یهود بسته، شامل می‌شود: پرداخت زکات و وجوه شرعی، خوش‌رفتاری با مردم، رعایت اخلاقیات فردی. ولی آنها از همه اینها مُبرّا هستند نه خوش‌اخلاق هستند و نه حقوق انسان‌ها را رعایت می‌کنند و فقط به فکر خودشان هستند و اینکه خون مردم را بریزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با بیان اینکه واقعاً وجدان انسانی در این‌ها مرده است وگرنه امکان ندارد که مردمی یا جمعی متعهد به قوانین انسانی و بشری باشند، وجدان انسانی در وجودشان زنده باشه و ببینند در نزدیکیشان بچه‌های کوچک به خاطر گرسنگی ضعیف می‌شوند، ضعیف‌تر می‌شوند و از دنیا می‌روند؟ خاطرنشان کرد: وجدان در نزد اینها مرده است و آن را از دست داده‌اند. پرهیز از ظلم به دیگران، جزو دستورات و پیمان‌هایی است که خدا از بنی‌اسرائیل گرفته است.