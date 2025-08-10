نیاز فوری کرمانشاه به خون؛ دعوت از شهروندان برای مشارکت

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از همراهی همیشگی مردم شریف و خیرخواه این استان، گفت: در راستای تأمین خون مورد نیاز بیماران، مراکز درمانی و عملهای جراحی، در حال حاضر نیاز فوری به دریافت خون از برخی گروههای خونی وجود دارد که شامل A⁺، O⁺، AB⁺، A⁻، B⁻ و O⁻ است.
وی با تأکید بر اینکه هر واحد خون اهدایی میتواند جان چندین بیمار را نجات دهد، افزود: از تمامی هماستانیهای عزیز که دارای این گروههای خونی هستند و شرایط اهدای خون را دارند دعوت میکنیم با حضور در مرکز انتقال خون، در این اقدام حیاتی و نجاتبخش مشارکت کنند. بیماران تالاسمی، مادران باردار، بیماران سرطانی و مصدومان حوادث، از جمله نیازمندان فوری به فرآوردههای خونی هستند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اهدای خون علاوه بر نجات جان بیماران، پیامی از همدلی، مسئولیتپذیری و عشق به انسانیت را در جامعه جاری میکند، خاطرنشان کرد: با اهدای خون، امید را در رگهای زندگی به جریان میاندازیم.
به گفته میرزاده، مرکز اصلی انتقال خون استان کرمانشاه در بلوار شهید بهشتی، بلوار بنتالهدی، جنب میدان فرمانداری اداره کل انتقال خون واقع شده و ساعات پذیرش اهداکنندگان از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ عصر و روزهای جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر است.
علاقهمندان برای هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۸۳۳۸۲۳۹۲۵۰، ۰۸۳۳۸۲۳۹۵۹۳ و ۰۸۳۳۸۲۳۸۸۲۹ تماس بگیرند.
مدیرکل انتقال خون استان در پایان تأکید کرد: «با هم، نجاتبخش جانها باشیم و با اهدای خون، امید را در قلبها زنده کنیم.»
