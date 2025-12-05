مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین خون سالم و کافی برای مراکز درمانی اظهار داشت: این برنامه با هدف دسترسی آسان مردم شریف شهرستان شاهو به خدمات اهدای خون برگزار میشود و از اهالی دعوت میشود در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.
وی افزود: اهدای خون در شرایطی که استان به صورت مداوم نیازمند تأمین ذخایر خونی است، اقدامی حیاتی و ضروری برای نجات جان بیماران به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه با اهدای خون امید ببخشیم و زندگیها را نجات دهیم بیان کرد: هر واحد خون میتواند جان چند بیمار را نجات دهد و حضور مردم نقشی تعیینکننده در ارتقای امنیت خونی استان دارد.
مدیرکل انتقال خون کرمانشاه با تأکید بر زمان برگزاری این طرح گفت: تیم سیار اهدای خون روز شنبه ۱۵ آذر در محل شبکه بهداشت شهرستان شاهو مستقر خواهد شد و پذیرای اهداکنندگان خواهد بود.
وی ادامه داد: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و فرآیند پذیرش شهروندان طبق ضوابط و استانداردهای بهداشتی انجام میشود.
میرزاده با قدردانی از حضور همیشگی مردم مناطق مختلف استان کرمانشاه در برنامههای اهدای خون گفت مشارکت مردم شریف شاهو همواره پشتوانهای مهم برای استان بوده و امید است در این نوبت نیز با حضور پرشور خود، نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی را تأمین کنند.
