مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین خون سالم و کافی برای مراکز درمانی اظهار داشت: این برنامه با هدف دسترسی آسان مردم شریف شهرستان شاهو به خدمات اهدای خون برگزار می‌شود و از اهالی دعوت می‌شود در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.

وی افزود: اهدای خون در شرایطی که استان به صورت مداوم نیازمند تأمین ذخایر خونی است، اقدامی حیاتی و ضروری برای نجات جان بیماران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه با اهدای خون امید ببخشیم و زندگی‌ها را نجات دهیم بیان کرد: هر واحد خون می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و حضور مردم نقشی تعیین‌کننده در ارتقای امنیت خونی استان دارد.

مدیرکل انتقال خون کرمانشاه با تأکید بر زمان برگزاری این طرح گفت: تیم سیار اهدای خون روز شنبه ۱۵ آذر در محل شبکه بهداشت شهرستان شاهو مستقر خواهد شد و پذیرای اهداکنندگان خواهد بود.

وی ادامه داد: همراه داشتن کارت ملی برای اهدای خون الزامی است و فرآیند پذیرش شهروندان طبق ضوابط و استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود.

میرزاده با قدردانی از حضور همیشگی مردم مناطق مختلف استان کرمانشاه در برنامه‌های اهدای خون گفت مشارکت مردم شریف شاهو همواره پشتوانه‌ای مهم برای استان بوده و امید است در این نوبت نیز با حضور پرشور خود، نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی را تأمین کنند.