دعوت عمومی برای حضور در مرکز اهدای خون استان کرمانشاه

مریم میرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تداوم نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآوردههای خونی اظهار داشت: در روزهایی که سرمای زمستان موجب خلوتتر شدن خیابانها شده، بیماران بسیاری هستند که ادامه حیات آنها وابسته به همت مردم و قطرهای خون اهدایی است و هیچ عاملی نباید باعث کمرنگ شدن این زنجیره نجاتبخش شود.
وی افزود: ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه از همه هماستانیهای شریف، مهربان و همیشه همراه دعوت میکند در این روزهای سرد، با حضور در مراکز انتقال خون، چتری از عشق، انسانیت و زندگی بر سر بیماران بگسترانند، چرا که اهدای خون تنها یک اقدام درمانی نیست بلکه تصمیمی انسانی و مسئولانه برای نجات جان انسانها است.
میرزاده تصریح کرد: امروز شاید اهدای خون برای یک فرد تنها چند دقیقه زمان ببرد، اما برای بیماری که چشمانتظار است، میتواند تمام زندگی باشد و همین احساس مسئولیت اجتماعی است که جامعه را زنده و پویا نگه میدارد.
اهدای خون تعطیلی ندارد؛ بیماران همواره نیازمند هستند
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به پیام محوری پویشهای زمستانه اهدای خون بیان کرد: بیماران در تمام روزهای سال نیازمند خون هستند و انتقال خون تعطیلی ندارد، بهویژه در فصل زمستان که به دلیل شرایط جوی، میزان مراجعه کاهش مییابد اما نیاز مراکز درمانی همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: در همین راستا، از عموم شهروندان بهویژه جوانان دعوت میشود با مشارکت در این حرکت انساندوستانه، پیام همدلی و زندگی را به گوش همنوعان خود برسانند و اجازه ندهند سرمای هوا، گرمای انسانیت را تحتالشعاع قرار دهد.
میرزاده با اشاره به اطلاعات اعلامشده در فراخوانهای منتشرشده افزود: مرکز اهدای خون استان کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری، روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ تا ۱۹ پذیرای داوطلبان اهدای خون خواهد بود و همه شرایط برای ارائه خدمات ایمن و سریع به اهداکنندگان فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: اهدای خون هدیهای است که جان میبخشد و امید میآفریند و هر واحد خون میتواند نجاتبخش چند بیمار باشد، از اینرو انتظار میرود شهروندان با حضور پرشور خود، بار دیگر فرهنگ والای نوعدوستی مردم کرمانشاه را به نمایش بگذارند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: با هم و زیر چتر سرخ اهدای خون، میتوانیم زندگی را به بیماران هدیه دهیم و نشان دهیم که انسانیت، حتی در سردترین روزهای سال، همچنان گرم و جاری است.
