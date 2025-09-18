مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای خون نعمتی بزرگ و اقدامی ارزشمند است که می‌تواند جان بیماران زیادی را نجات دهد و به زندگی دوباره آنها امید ببخشد. به همین منظور، مرکز اهدای خون کرمانشاه فردا جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ میزبان هم‌استانی‌های عزیز برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه خواهد بود.

وی افزود: در این روز با حضور پرشور مردم نوع‌دوست کرمانشاهی، بخشی از نیازهای حیاتی مراکز درمانی و بیماران به خون سالم و ایمن تأمین خواهد شد. حضور همدلانه و مسئولانه مردم، بهترین پشتوانه برای استمرار خدمات پزشکی در استان است و در شرایطی که بیماران خاص و نیازمندان به خون هر روز چشم‌انتظار دریافت این هدیه ارزشمند هستند، اهمیت اهدای خون دوچندان می‌شود.

میرزاده با تأکید بر اینکه هیچ جایگزینی برای خون وجود ندارد، بیان کرد: تنها از طریق مشارکت داوطلبانه مردم می‌توان ذخایر خونی استان را تأمین کرد. این مشارکت علاوه بر نجات جان بیماران، به ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه نیز کمک می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه یادآور شد: مرکز اهدای خون کرمانشاه فردا جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده پذیرایی از همشهریان و هم‌استانی‌های عزیز خواهد بود. از همه مردم دعوت می‌شود با حضور خود، جلوه‌ای ماندگار از همدلی و یاری‌رسانی به همنوعان بیافرینند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون کرمانشاه نیز با اطلاع‌رسانی گسترده، شرایط حضور مردم در این برنامه را فراهم آورده و امیدوار است با استقبال پرشور مردم، نیازهای خونی استان در هفته‌های پیش‌رو تأمین شود.