۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

دعوت از کرمانشاهی‌ها برای مشارکت در پویش اهدای خون

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تأمین ذخایر خونی استان، از عموم مردم دعوت کرد با حضور در مرکز اهدای خون کرمانشاه، در این اقدام حیات‌بخش مشارکت کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهدای خون نعمتی بزرگ و اقدامی ارزشمند است که می‌تواند جان بیماران زیادی را نجات دهد و به زندگی دوباره آنها امید ببخشد. به همین منظور، مرکز اهدای خون کرمانشاه فردا جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ میزبان هم‌استانی‌های عزیز برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه خواهد بود.

وی افزود: در این روز با حضور پرشور مردم نوع‌دوست کرمانشاهی، بخشی از نیازهای حیاتی مراکز درمانی و بیماران به خون سالم و ایمن تأمین خواهد شد. حضور همدلانه و مسئولانه مردم، بهترین پشتوانه برای استمرار خدمات پزشکی در استان است و در شرایطی که بیماران خاص و نیازمندان به خون هر روز چشم‌انتظار دریافت این هدیه ارزشمند هستند، اهمیت اهدای خون دوچندان می‌شود.

میرزاده با تأکید بر اینکه هیچ جایگزینی برای خون وجود ندارد، بیان کرد: تنها از طریق مشارکت داوطلبانه مردم می‌توان ذخایر خونی استان را تأمین کرد. این مشارکت علاوه بر نجات جان بیماران، به ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه نیز کمک می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه یادآور شد: مرکز اهدای خون کرمانشاه فردا جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ آماده پذیرایی از همشهریان و هم‌استانی‌های عزیز خواهد بود. از همه مردم دعوت می‌شود با حضور خود، جلوه‌ای ماندگار از همدلی و یاری‌رسانی به همنوعان بیافرینند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون کرمانشاه نیز با اطلاع‌رسانی گسترده، شرایط حضور مردم در این برنامه را فراهم آورده و امیدوار است با استقبال پرشور مردم، نیازهای خونی استان در هفته‌های پیش‌رو تأمین شود.

