به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گردانهای حزب الله عراق امروز یکشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص درگیریهای الدوره واقع در جنوب بغداد و اتهام زنیها علیه این گردانها را رد میکند.
در این بیانیه آمده است که گردانهای حزب الله عراق مانند سدی مستحکم از حاکمیت و کرامت ملت این کشور از زمان اشغال عراق توسط آمریکاییها دفاع میکند. این فداکاریها تا زمان مبارزه با داعش ادامه داشته به طوری که بیش از چهار هزار شهید و زخمی در میان این نیروها برجای مانده است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است، همین اقدامات است که به مذاق دشمن آمریکایی خوش نمیآید. آنها طی سالهای گذشته شروع به اتهام زنی و خدشه دار کردن وجهه نیروهای عراقی کردهاند. سخنان سفیر انگلیس طی روز گذشته و نقشههای دشمن امروزه به دست برخی جریانهای عراقی و بر اثر فشارهای داخلی در حال انجام است. آخرین نمونه آن، اعمال فشار بر کمیته بررسی حادثه صورت گرفته در بغداد به شمار میرود. گردانهای حزب الله هرگز از خواستههای خود مبنی بر بیرون راندن اشغالگران آمریکایی عقب نشینی نخواهد کرد.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز گذشته مدعی شد که نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد درگیریهای منطقه الدوره در ۲۷ ژوئیه گذشته از سوی نیروهای گردانهای حزب الله عراق آغاز شده بود.
