حمایت پارلمان عراق از نیروهای حشد شعبی در برابر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کریم علیوی المحمداوی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که قانون سازماندهی کردن نیروهای حشد شعبی آماده تصویب است و در جلسات آتی پارلمان بررسی می‌شود.

وی افزود: این اقدام با وجود فشارهای خارجی و آمریکایی محقق خواهد شد.

المحمداوی اضافه کرد: این قانون کاملاً با قانون اساسی عراق هماهنگ است.

لازم به ذکر است که آمریکا از طریق سفارت خود در بغداد به شدت برای انحلال نیروهای حشد شعبی که نقش برجسته ای در مبارزه با داعش و گروهک‌های تروریستی در عراق ایفا کرده‌اند تلاش می‌کند.