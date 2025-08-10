سرپرست اداره منابع طبیعی الیگودرز منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان «امیرمحمد نظرپوری» به‌عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان الیگودرز منصوب شد.

در مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان الیگودرز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات «مجید سلیمانی» رئیس پیشین اداره منابع طبیعی شهرستان الیگودرز تقدیر به عمل آمد.

بنابراین گزارش، «امیرمحمد نظر پوری» رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سلسله و کارشناس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل منابع طبیعی را در کارنامه خود دارد.