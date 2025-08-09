به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان با صدور حکمی «محمد عزیزی» را بهعنوان سرپرست فرمانداری پلدختر منصوب کرد.
در مراسمی با حضور رضا آریایی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان، امامجمعه، رئیس دادگستری، دادستان، فرمانده سپاه ناحیه و جمعی از مسئولان محلی مراسم تودیع و معارفه فرماندار پلدختر در سالن جلسههای فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان با تبریک روز و هفته خبرنگار، نقش آنها را در عصر اطلاعات بیبدیل دانست و اظهار داشت: اصحاب رسانه نمایندگان افکار عمومی هستند که در توسعه و رفع چالشها، دغدغهها و مشکلات مردم نقش مهمی دارند.
رضا آریایی، اظهار کرد: استاندار لرستان در بدو ورود به استان رویکرد جدیدی برای توسعه و پیشرفت استان تعریف کردند که در سند تحول راهبردی استان و برشهای شهرستانی برای تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای پیشران و اولویتدار برنامهریزیشده است که امیدواریم در کاهش آمار بیکاری در استان و شهرستان پلدختر تأثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: باگذشت شش سال از سیل فروردینماه سال ۱۳۹۸ مصائب و مشکلات زیرساختی در شهر پلدختر همچنان ادامه دارد از فرماندار شهرستان که مدیر عمرانی است میخواهم که در قالب یک کارگروه این مشکلات را حل کند.
بنابراین گزارش، «محمد عزیزی» فرماندار جدید پلدختر کارشناس عمران و دارای ۲۰ سال سابقه خدمت است که تا کنون شهردار منتخب شورای دوره پنجم از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰، حراست شهرداری معمولان چهار سال، مسئول واحد ساختمانی و شهرسازی شهرداری معمولان چهار سال دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری چهار سال و شهردار منتخب شورای دوره ششم شهر معمولان را در کارنامه خدمتی خود دارد.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون چهار فرماندار و سرپرست فرمانداری در پلدختر فعالیت کردند. حمید خادم از ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۲ فرماندار پلدختر بود.
در دوم اسفندماه ۱۴۰۲ حمید جهانی بهعنوان سرپرست جدید فرمانداری منصوب و تا خردادماه سال جاری بهعنوان سرپرست فعالیت کرد.
از ۱۱ خردادماه سال ۱۴۰۳ نیز تا پنجم اسفند ۱۴۰۳ احسان علیپوری بهعنوان فرماندار پلدختر منصوب شده بود.
از پنجم اسفند ۱۴۰۳ تا کنون منصور رضایی بهعنوان سرپرست فرمانداری پلدختر منصوب شد.
