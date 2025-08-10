سرمربی پیکان: رفتن از ملوان به اعتبارم لطمه زد؛ترانسفر یک میلیون دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در آستانه شروع رقابت‌های لیگ برتر گفت: زمانی که در شمس آذر بودم حداقل ۱۰ بازیکن به ایران معرفی کردم. در خیبر هم ۵ بازیکن را معرفی کردیم که به تیم امید آمدند. خوشحالم این اتفاق‌ها رقم خورد.

او درباره جدایی مهاجم جوان و آینده دار این تیم تاکید کرد: مبلغ ترانسفر رضا غندی‌پور، یک میلیون دلار ارز آورد تا ۴۰ درصد بودجه ما را تأمین می‌کند. این هنر مدیریت است. ما صبور بودیم که هم غندی پور و هم ما سود ببریم. این راه را ادامه خواهیم داد. می‌خواهیم ابتدا در لیگ برتر خودمان را تثبیت کنیم و سپس گام‌های بعدی را برداریم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران بار دیگر به جدایی از ملوان انزلی تنها پس از سه هفته حضور در این تیم در ابتدای فصل گذشته، افزود: با خواسته خودم از ملوان جدا نشدم و یک تیم آماده را تحویل مازیار زارع دادم. با جدایی از ملوان، هم مالی و هم اعتباری ضرر کردم.

دقیقی درباره اصرار به عدم بازی استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه شهرقدس گفت: از همان زمان که من برای پیکان بازی می‌کردم، ورزشگاه این تیم شهر قدس بود. این‌طور نیست که چون الان استادیوم آزادی در دسترس نیست، شهر قدس اولویت استقلال و پرسپولیس شود.

سرمربی پیکان تهران در خصوص قراردادهای تیمش یادآور شد: ما نمی‌توانیم قرارداد ۱۰۰ میلیاردی ببندیم. بالاترین رقم قراردادی تیم ما ۲۰ میلیارد تومان است و باید شرایط خوبی داشته باشیم.