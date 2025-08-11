به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مجید کریمی با اشاره به اردوی اخیر تیم ملی فوتبال امید ایران گفت: این اردو از ۱۰ تا ۱۹ مرداد ماه برگزار شد. بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات منظمی را پشت سر گذاشتند و دو بازی تدارکاتی با دو تیم لیگ برتری انجام شد که در مسیر آماده‌سازی کمک زیادی به تیم امید می‌کند. تعامل باشگاه‌ها با تیم امید بی‌سابقه بود که همه از بابت این همکاری تشکر می‌کنیم. همچنین هر دو دیدار در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد که جای تشکر از شهردار این شهر مسئولان شهر قدس و این ورزشگاه دارد.

مدیر رسانه‌ای تیم امید با اشاره به مصوبه روز گذشته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: در جلسه هیئت رئیسه مصوبه همکاری باشگاه‌ها با تیم امید تصویب شد که این مصوبه بی‌سابقه بود. باید از مهدی تاج، رئیس فدراسیون تشکر ویژه داشته باشیم که این دوره توجه خاصی به تیم امید دارد. ان‌شاء‌الله با نتایج مطلوب تیم امید، رضایت خاطر علاقه‌مندان جلب شود.

وی ادامه داد: تیم ملی امید ۳۰ مرداد ماه راهی دبی می‌شود. محل اسکان کاروان در باشگاه ایرانیان این شهر می‌باشد. باید از همه عزیزان که در بحث پشتیبانی و مسائل لجستیکی کمک کردند، تشکر کنم. سه بازی تدارکاتی برای تیم امید در نظر گرفته شده که دو دیدار آن قطعی است. این دو بازی برابر چین تایپه خواهد بود تا برای بازی نخست مرحله انتخابی که مقابل هنگ‌کنگ خواهد بود، شبیه‌سازی شود.

مدیررسانه‌ای تیم ملی امید با اشاره به ساعت برگزاری بازی‌های تیم امید در امارات عنوان کرد: ساعت بازی‌ها در امارات ۱۷:۳۰ بود، با رایزنی و پیگیری فدراسیون فوتبال و کرسی نایب رئیسی تاج در AFC، این ساعت به ۱۸:۳۰ تغییر کرد. شرایط آب‌وهوایی کشور امارات در این مقطع از فصل خاص است و تغییر ساعت کمک زیادی به تیم امید می‌کند. با هماهنگی‌های انجام شده، ۱۰ شهریور ماه دبی را به مقصد ابوظبی ترک می‌کنیم و در هتل ارس اسکان می‌یابیم. اولین بازی‌مان برابر هنگ‌کنگ ۱۲ شهریور ماه در ورزشگاه آل نهیان خواهد بود.