سعید دقیقی: ۹۵ درصد پیکان تغییر کرده است/ با تیم سختکوشی بازی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان در هفته دوم لیگ بیست و پنجم از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه روز دوشنبه در ورزشگاه خانگی و به قضاوت میثم حیدری به مصاف تیم استقلال خوزستان خواهد رفت.

سعید دقیقی در مورد شرایط تیمش برای دیدار با استقلال خوزستان گفت: بازی سخت با تیمی سختکوش داریم که تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه را در اختیار دارد. بازی قبلی این تیم را تماشا کردم و دیدم که چه تیم خوبی هستند و انرژی در همه پست های این تیم دیده می شود.

وی ادامه داد: ما به دنبال سه امتیاز هستیم اما این در کلام آسان است. تیمی موفق خواهد بود که کمترین اشتباه را داشته باشد و از موقعیت هایی که برایش پیش می آید بهترین استفاده را ببرد.

سرمربی تیم فوتبال پیکان ادامه داد: اولین بازی را سه امتیاز به پایان رساندیم و برنامه های تاکتیکی را در دوران آماده سازی را اجرایی کردیم و به پیروزی رسیدیم. بازی های پیش فصل هم به شناخت ما کمک کرد. ۹۵ درصد تیم پیکان نسبت به سال قبل تغییر کرده است. جوانان و باتجربه های خوبی داریم که می توانند به ما کمک کنند.

سعید دقیقی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که بتوانیم ابتدا ماندن پیکان را در لیگ برتر تثبیت کنیم و بعد از آن به فکر اهداف باشگاه در استعدادپروری و شناسنایی چهره های آینده دار باشیم.