۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

سعید دقیقی: ۹۵ درصد پیکان تغییر کرده است/ با تیم سختکوشی بازی داریم

سعید دقیقی: ۹۵ درصد پیکان تغییر کرده است/ با تیم سختکوشی بازی داریم

سرمربی تیم فوتبال پیکان ابراز امیدواری کرد تیمش بتواند در هفته دوم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان به برتری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان در هفته دوم لیگ بیست و پنجم از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه روز دوشنبه در ورزشگاه خانگی و به قضاوت میثم حیدری به مصاف تیم استقلال خوزستان خواهد رفت.

سعید دقیقی در مورد شرایط تیمش برای دیدار با استقلال خوزستان گفت: بازی سخت با تیمی سختکوش داریم که تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه را در اختیار دارد. بازی قبلی این تیم را تماشا کردم و دیدم که چه تیم خوبی هستند و انرژی در همه پست های این تیم دیده می شود.

وی ادامه داد: ما به دنبال سه امتیاز هستیم اما این در کلام آسان است. تیمی موفق خواهد بود که کمترین اشتباه را داشته باشد و از موقعیت هایی که برایش پیش می آید بهترین استفاده را ببرد.

سرمربی تیم فوتبال پیکان ادامه داد: اولین بازی را سه امتیاز به پایان رساندیم و برنامه های تاکتیکی را در دوران آماده سازی را اجرایی کردیم و به پیروزی رسیدیم. بازی های پیش فصل هم به شناخت ما کمک کرد. ۹۵ درصد تیم پیکان نسبت به سال قبل تغییر کرده است. جوانان و باتجربه های خوبی داریم که می توانند به ما کمک کنند.

سعید دقیقی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که بتوانیم ابتدا ماندن پیکان را در لیگ برتر تثبیت کنیم و بعد از آن به فکر اهداف باشگاه در استعدادپروری و شناسنایی چهره های آینده دار باشیم.

