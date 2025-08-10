  1. بین الملل
ادامه نگرانی مقامات صهیونیست از اقبال غربی‌ها به نام «یحیی السنوار»

اقبال غربی‌ها به نام شهید «یحیی السنوار»، رئیس سابق جنبش حماس در غزه، نگرانی مقامات صهیونیست را برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که پدیده اقبال اروپایی‌ها به نام «یحیی السنوار» ایجاب می‌کند که ما قوی و متحد باشیم و با هم بجنگیم تا بتوانیم حماس را در غزه شکست دهیم.

رسانه‌های انگلیسی اخیراً اعلام کرده بودند که نام «یحیی» در رتبه سی و سومین نام پرکاربرد در سال ۲۰۲۴ برای نامگذاری کودکان تازه متولد شده در انگلیس قرار داشته است.

یحیی السنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس بود که سال گذشته در میدان نبرد و سلاح به دست با نیروهای اشغالگر رو در رو شد و سربلندانه به شهادت رسید.


