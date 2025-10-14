به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری قاهره ۲۴، روزنامههای غربی از جمله روزنامه فرانسوی لوفیگارو با انتشار گزارشهایی در خصوص آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی نوشت که آزادی برخی از این اسرا نشاندهنده ظهور یحیی سنوار جدید است.
مرحله اول توافق آتشبس امضا شده بین اسرائیل و حماس در حالی انجام شد که رژیم صهیونیستی گرچه با آزادی تعدادی از شخصیتهای اصلی اسرای فلسطینی مخالفت کرد، اما تعدادی دیگری از این اسرا، که گاهاً دهها حکم حبس ابد داشتند، در نهایت آزاد شدند.
وحشت از آزادی اسرای فلسطینی
یک مقام صهیونیست در این رابطه به روزنامه عبری زبان هاآرتص گفت: ما کسانی را آزاد میکنیم که ممکن است به یحیی سنوار دیگری تبدیل شوند.
ناگفته نماند که شهید یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس که برنامه ریزی اصلی عملیات طوفان الاقصی را بر عهده داشت و به مهمترین فرد تحت تعقیب رژیم صهیونستی در غزه تبدیل شده بود، تا سال ۲۰۱۱ در زندانهای رژیم صهیونیستی بود و در نتیجه تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت نظامی صهیونیست دربند حماس از زندان صهیونیستها آزاد شد.
این مقام صهیونیست افزود: این افراد بسیار باهوش و خطرناک هستند! ما باید بدانیم آنها چه کسانی هستند و چه کاری میتوانند انجام دهند.
مراون البرغوثی، عبدالله البرغوثی، احمد سعدات، حسن سلامه، ابراهیم حامد، ایاد ابوالرب، از جمله اسرای فلسطینی هستند که رژیم صهیونیستی با آزادی آنها مخالفت کرده است.
نظر شما