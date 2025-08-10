خبرنگاران حلقه واسط مردم و مسئولان برای حل مشکلات شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شفت به مناسبت روز خبرنگار عصر یکشنبه با حضور خبرنگاران و فعالان رسانهای در دفتر شورای اسلامی این شهر برگزار شد.
رسانهها؛ رکن اصلی جامعه در انعکاس مشکلات مردم
«حسن خلیلی» رئیس شورای اسلامی شهر شفت ضمن تبریک روز خبرنگار از زحمات فعالان رسانهای قدردانی کرد و گفت: رسانهها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، در همه ابعاد اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی دارند.
وی تاکید کرد: با انعکاس مشکلات مردم توسط خبرنگاران، مسئولان بهتر با مسائل آشنا شده و زمینه حل آنها فراهم میشود.
تاکید بر اهمیت نشستهای رسانهای در توسعه شهری
«امیر شکاری» عضو شورای اسلامی شهر شفت با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات هماندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: نشستهای رسانهای به توسعه و پیشرفت شهر کمک میکند و امیدوارم خبرنگاران همواره صدای گویا و رسانای خواستهها و مطالبات مردم به مسئولان باشند.
وی همچنین به بیان عملکرد شورا پرداخت و افزود: پیش از این، شهر از جادههای ورودی نمای مناسبی نداشت و احداث بلوارهای جدید از چندین سمت برای زیباسازی و ارتقای سیمای شهری آغاز شده است.
عضو شورای اسلامی شفت با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: از جمله مهمترین فعالیتهای این دوره، تجهیز و نوسازی ادوات و خرید ماشینآلات مورد نیاز شهرداری است.
وی افزود: تا کنون تعریض پلهای ابتدای مسیر شفت به فومن، اجرای چندین مرحله لولهگذاری، نصب کفپوش در معابر، آسفالت کوچهها و خیابانها، ساخت تابلوهای ورودی شهر و نصب چراغهای برق در بلوارهای تازهتأسیس از جمله پروژههای اجرا شده است.
تجلیل از خبرنگاران فعال شهرستان
در پایان مراسم، با اهدای لوح سپاس از زحمات و خدمات خبرنگاران فعال شهرستان شفت تجلیل به عمل آمد.
