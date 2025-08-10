به گزارش خبرنگار مهر، رسول شکری نیا، با حضور در گفتگوی ویژه خبری در سیمای گلستان درباره نقش خبرنگاران و رسانهها در نبرد رسانهای جنگ اخیر و مقابله با عملیات روانی دشمنان توضیح داد.
وی با اشاره به اهمیت هوش رسانهای و نقش برجسته خبرنگاران گفت: خبرنگاران آگاهترین قشر جامعه هستند که به واسطه عشق و تخصصشان در اطلاعرسانی، هم خود آگاهاند و هم جامعه را آگاه میکنند.
شکری نیا با تأکید بر اینکه برای نخستین بار در تاریخ جنگهای جهان، یک سازمان رسانهای هدف حمله مستقیم نظامی دشمن قرار گرفت؛ افزود: رژیم صهیونیستی با تکنیکهای عملیات روانی و سانسور شدید، اجازه انتشار اطلاعات شفاف را نمیداد، اما رسانه ملی با اطلاعرسانی سریع و دقیق، شهادت فرماندهان و خسارات دشمن را پوشش داد که همین باعث شد دشمن به ضدحمله رسانهای دست بزند.
وی در ادامه با اشاره به امپراتوری رسانهای دشمنان از جمله رسانههای فارسیزبان معاند بیان کرد: دشمن با جعل، روایتهای دروغین، فیک و بزرگنمایی قصد دارد جامعه را دچار تفرقه کند، اما مردم ایران با آگاهی و بصیرت بیشتر از همیشه، این نقشهها را خنثی کردهاند.
مدیر کل صدا و سیمای گلستان همچنین از فعالیت گسترده این سازمان در فضای مجازی و تشکیل کارگروه رسانه و فضای مجازی در استان خبر داد و گفت: این کارگروه با همکاری نهادهای مختلف بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار کرده و در حوزههای مختلف اطلاعرسانی، پیشگیری و مدیریت بحران نقش فعالی داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قرارگاه رسانه و فضای مجازی استان به عنوان یک محوریت هماهنگی و اتاق عملیات رسانهای، نقش مهمی در انسجام و تولید محتوای مردمی ایفا میکند و نسل جدید خبرنگاران و فعالان رسانهای با دانش و توانمندیهای روز، پشتیبان این حرکت عظیم هستند.
