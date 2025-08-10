خبرنگاران نقد سازنده کنند؛ ورود ۱۲ هزار توریست خارجی به انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح ضیایی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه در فرمانداری انزلی با تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران راویان خط مقدم جهاد تبیین و چشم جامعه هستند وقتی که دشمنان نمی‌خواهند او ببیند.

وی با اشاره به ضرورت امر اطلاع رسانی درست و بیان حقیقت در انعکاس اخبار در ایامی که از سوی دشمنان بمباران خبری برای انحراف افکار عمومی صورت می‌گیرد، افزود: خبرنگاران نقد سازنده را در دستور کار قرار دهند و مدیران شهرستان نیز موظف به پاسخگویی و همسو شدن با خبرنگاران هستند و هیچ ارگانی و نهادی نیز نباید مانعی برای خبر رسانی باشد.

فرماندار انزلی با اشاره به اینکه بیشترین اقامت مسافران ورودی به گیلان در این شهرستان انزلی صورت می‌گیرد تاکید کرد: سیاست سه گانه گردشگری، ورزش و احیای تالاب در دستور کار فرمانداری انزلی و همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان است.

ضیایی با اشاره به وجود ۱۱۶۱ خانه مسافر در شهرستان انزلی تصریح کرد: همه مسئولان و مدیران شهرستان انزلی باید گردشگری را در اولویت قرار دهند چرا که گردشگری با مردم این شهرستان عجین شده است.

تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه فاضلاب غازیان

فرماندار انزلی با اشاره به افزایش ارز آوری از طریق جذب و ورود گردشگران خارجی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون حدود ۱۲ هزار توریست وارد این شهرستان شده است و اگر تنها ارز آوری آن محاسبه شود حدود ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) برای شهرستان درآمد زایی شده است.

ضیایی با اشاره به لزوم فراهم سازی شرایط لازم برای جذب هرچه بیشتر و بهتر توریست و گردشگران با توسعه گردشگری دریایی تاکید کرد: باید به سمت توسعه متوازن گام برداریم چرا که با احداث منطقه آزاد انزلی و ایجاد توسعه نامتوازن مردم و اقتصاد مردم آسیب دیده است.

وی با بیان اینکه راه محور توسعه است، گفت: چهار بانده شدن محور انزلی به رضوانشهر به عنوان یکی از گلوگاه‌های حادثه خیز استان در دستور کار مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان و استان است.

فرماندار انزلی به تخصیص تمام بودجه مورد نیاز برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب غازیان اشاره و اظهار کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه فاضلاب غازیان تخصیص داده شده و انتظار می‌رود آذرماه امسال به بهره برداری برسد.

وی در خاتمه با اشاره به تغییر تنی چند از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان انزلی ادامه داد: مدیر ناتوان و غیر همسو با سیاست‌های دولت در این شهرستان جایی ندارد و مدیران تمام وقت و با تمام توان در کنار فرماندار به مردم خدمت خواهند کرد.