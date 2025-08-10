خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و همراهان تداوم حیات ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، عصر یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ در آئین گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور گسترده فعالان رسانهای در هتل لاله تهران برگزار شد، با تبریک این مناسبت به تلاشگران عرصه اطلاعرسانی، اظهار کرد: امشب، شبی است برای دیدار، گفتوگو و پاسداشت تلاش انسانهایی که همدل و همباور در مسیر اعتلای ایران عزیز گام برمیدارند؛ ما برای ایران، در کنار یکدیگریم.
وی با تأکید بر پیوند ناگسستنی هویت ملی ایرانیان با میراث تاریخی و فرهنگیشان گفت: من از ایرانی سخن میگویم که هویت، شرافت، شناسنامه و تبار ما را در خود دارد و ما و شما از تمدنی سخن میرانیم که در پهنه تاریخ، پرچمدار ارزشهای انسانی و فرهنگی جهان بوده است.
صالحیامیری در بخشی از سخنان خود با اشاره به بازدید اخیرش از استان یزد افزود: روز گذشته در یزد بودم و به روشنی دریافتم که هر شهر و دیار این استان، حامل رازها و روایتهایی از تاریخ و فرهنگ ایران است که باید پاس داشته شود.
وی در تحلیل علل شکاف نسلی خاطرنشان کرد: باور من این است که فاصله ما با نسل جدید، بیش از هر چیز، ناشی از فاصله گرفتن از ارزشهای بنیادین ایران است. حتی تجربه تلخ جنگ ۱۲ روزه، با همه خسارتهایش، این پیام مهم را برای ما داشت که باید بیش از پیش بر پیوند و دلبستگی به ایران تأکید ورزیم.
وزیر میراثفرهنگی خطاب به خبرنگاران، نقش آنان را چنین توصیف کرد: شما فرهیختگانی هستید که دغدغه ایران را در جان و اندیشه خود حمل میکنید. اگر نقد میکنید یا نگرانی ابراز میدارید، در حقیقت پیام وفاداری، مسئولیتپذیری و دلبستگی به این سرزمین را مخابره میکنید.
او در پایان با تأکید بر اشتراک همه ایرانیان در وفاداری به آرمانهای کشور افزود: همه ما دلسپرده ایران، انقلاب، امام (ره) و رهبری هستیم. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، خانوادهای بزرگ است که هر یک از اعضایش در این مأموریت ملی سهمی بر عهده دارند و نقش اصحاب رسانه، امانتداری در انتقال حقیقت و ایجاد پیوند میان مردم و نهادهای مسئول است.
